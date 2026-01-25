Società grigione di Belle Arti premia Ines Marita Schärer

Ines Marita Schärer ha vinto il premio artistico della Società grigione di Belle Arti. Il riconoscimento prevede una sua mostra individuale presso il Museo d'arte dei Grigioni in dicembre.

(Keystone-ATS) Nata a Coira nel 1987 e residente a Bruxelles, Schärer lavora in ambiti come la poesia, la performance, l’arte sonora e la musica sperimentale, si legge in una nota odierna. La sua pratica è plasmata dal contesto specifico, aperta a diverse forme di conoscenza, alimentata e stimolata da pensatori, co-pensatrici, collaboratori e alleati.

Per l’esposizione tematica annuale “à table!”, presso il Museo d’arte dei Grigioni, Schärer ha realizzato due lavori acustici: uno affronta il tema della fame con insistenti canti parlati di differenti culture, l’altro dà il ritmo alla produzione di generi alimentari. È per questi che è stata premiata, ma anche per la sua complessa opera e per l’attuazione sempre molto precisa dei suoi concetti, viene precisato.

L’artista dedica particolare interesse alla fugacità e alla versatilità della lingua parlata, che si colloca al margine tra espressione, semantica e suono, ma anche alla forza, alla presenza e alla performatività della voce e ai suoi effetti. I suoi lavori sono caratterizzati da particolare sensibilità e vulnerabilità.