"Dovrò fare il servizio militare quando tornerò in Svizzera?

Se i giovani svizzeri all'estero tornano in Svizzera per più di tre mesi, vengono reclutati e sono soggetti al servizio militare. © Keystone / Christian Beutler

Il servizio militare in Svizzera solleva sempre delle domande tra i giovani svizzeri all'estero. Cosa succede, ad esempio, quando studiano nella Confederazione?

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 settembre 2023 - 11:00

Stephanie Leber, ASO-Rechtsdienst, Schweizer Revue

Domanda: "Vivo in Francia e ho sia il passaporto francese che quello svizzero. Ho 18 anni e presto inizierò gli studi, per i quali ho intenzione di trasferirmi in Svizzera. Dovrò fare il servizio militare quando tornerò nella Confederazione?".

Risposta: In linea di principio, tutti gli uomini svizzeri sono tenuti a prestare il servizio militare. Per le donne, invece, il servizio militare è volontario. Il servizio militare inizia nell'anno in cui l'interessato compie 18 anni. È possibile essere reclutati fino all'età di 25 anni. La scuola reclute deve essere frequentata nell'anno successivo al reclutamento.

Gli svizzeri all'estero sono esentati - in tempo di pace - dal reclutamento e dal servizio militare obbligatorio per tutto il periodo in cui vivono all'estero. Tuttavia, se tornate in Svizzera per motivi di studio e, di conseguenza, per un soggiorno superiore a tre mesi, sarete reclutati e dovrete prestare il servizio militare se siete considerati idonei al servizio. Dovete registrarvi presso il comando cantonale competente entro 14 giorni dal vostro arrivo in Svizzera.

È possibile sostituire il servizio militare con il servizio civile. Gli uomini che non prestano né servizio militare né servizio civile devono pagare una tassa, la tassa d'esenzione dell'obbligo militare. Dovrete pagare questa tassa anche se tornerete in Svizzera solo dopo il vostro 25° compleanno e non oltre il 37° anno di età.

Ogni anno, tra le reclute ci sono giovani svizzeri all'estero: nel 2020 erano 53, nel 2019 61 e l'anno precedente 39. © Keystone / Christian Beutler

In linea di principio, anche le persone con doppia nazionalità sono tenute a prestare servizio militare. Tuttavia, coloro che possono dimostrare di avere la cittadinanza di un altro Paese e di avervi assolto gli obblighi militari o il servizio alternativo sono esentati dall'obbligo di prestare servizio in Svizzera.

La Svizzera ha concluso accordi bilaterali sul servizio militare per chi ha la doppia cittadinanza con diversi Paesi, tra cui la Francia. Nel suo caso, se ha la doppia cittadinanza può scegliere se prestare il servizio militare in Francia o in Svizzera, e sarà quindi esentato dall'obbligo di prestare servizio e di pagare la tassa di esenzione.

Questo articolo è stato pubblicato originariamente dalla Schweizer Revue.

Altri sviluppi Altri sviluppi Stress test globale per la libertà di espressione Una pietra miliare della democrazia vacilla. Chi protegge la libertà di espressione?

Articoli menzionati Stress test globale per la libertà di espressione

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative