"Ricevere aiuto delle rappresentanze estere non è un diritto"

Il vallesano David Grichting è direttore della Divisione consolare del DFAE dall'aprile 2023. Danielle Liniger

David Grichting, il nuovo direttore della Direzione degli affari consolari del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), deve affrontare una serie di sfide. Il vallesano dovrà soprattutto applicare le restrizioni di bilancio decise dall'Amministrazione federale e far fronte alla crescita della popolazione svizzera all'estero.

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 ottobre 2023 - 22:30

Emilie Ridard Titolare di un master in lingue e commercio internazionale. Ho lavorato per 8 anni come assistente personale del direttore generale della SSR (Società svizzera di radiotelevisione). A mia volta un'espatriata, riesco a capire il punto di vista degli svizzeri all'estero.

swissinfo.ch: David Grichting, Lei è in carica a Berna dall'aprile 2023. Ci parli un po' del suo percorso.

David Grichting: Dopo alcuni anni nel settore della consulenza privata, ho deciso di intraprendere una nuova carriera. Prima di assumere le mie attuali funzioni, ho avuto l'opportunità di risiedere in Israele, di gestire il nostro consolato in Kosovo, di dirigere la divisione finanziaria del DFAE a Berna e la nostra ambasciata ad Astana, in Kazakistan.

Il lavoro al DFAE è molto interessante e variato. Alla Direzione degli affari consolari, i diritti umani sono al centro delle nostre attività. Forniamo un servizio concreto e immediato ai nostri connazionali. Lavoriamo in un’ottica di servizio pubblico, non di profitto.

Concretamente qual è il ruolo della Direzione consolare?

Il nostro ruolo è duplice. Da un lato, si tratta di garantire un servizio di consulenza efficiente rivolto alla clientela, dall'altro, fungiamo da sportello unico per le richieste degli svizzeri e delle svizzere che vivono all'estero.

La diaspora può anche essere un supporto per il corpo diplomatico?

I nostri connazionali sparsi per il mondo ci offrono efficacemente prospettive diverse sui Paesi in cui vivono. Queste persone possono aiutarci a capirli meglio e sono un'importante fonte di informazioni. Inoltre, trasmettono i nostri valori all'estero e, in questo senso, ci consentono di rafforzare l'immagine della Svizzera in vista di una possibile cooperazione bilaterale che vogliamo promuovere. Inoltre, molti dei nostri consoli onorari sono svizzeri e svizzere all'estero. Ci sostengono attivamente nel nostro lavoro e dimostrano un impegno esemplare per la nostra comunità.

Una cena di Capodanno mentre si trovava in Kazakistan. Lisa Wermelinger

Tuttavia, non sempre le persone espatriate agiscono in modo esemplare. Attualmente ci sono dei cittadini e delle cittadine svizzere che si trovano in situazioni delicate?

A partire dal 2022, ci siamo occupati di 1'817 casi di protezione consolare. Ci sono sempre, in ogni parte del mondo, degli svizzeri e delle svizzere in difficoltà, per ragioni finanziarie, famigliari o giuridiche.

I casi di protezione da parte dei consolati riguardano in particolare i turisti. Gli svizzeri effettuano in media due viaggi all'estero per persona e all'anno, pari a circa 16 milioni di partenze.

Vent'anni fa, la maggior parte delle persone partecipava a viaggi organizzati. Oggi le prenotazioni sono individuali e le destinazioni sono sempre più esotiche. Quando si presenta un problema, i turisti svizzeri non dispongono necessariamente di una rete di contatti e talvolta si sentono in imbarazzo ad aiutarsi tra di loro.

In questo contesto, credo sia importante sottolineare che ricevere l'aiuto di rappresentanze esterne non è un diritto. Questo punto è precisato nella Legge sugli svizzeri all'estero. Se siamo in grado di farlo, risponderemo con la massima empatia possibile. Ma, lungo o breve che sia, il soggiorno all'estero deve essere preparato e questa tappa del viaggio non può essere ignorata.

Cosa possono fare gli ambasciatori e le ambasciatrici per affrontare queste situazioni?

La Svizzera ha una rete di 167 rappresentanze e più di 200 consolati onorari. Disponiamo quindi di un'ampia rete che, a patto che siano soddisfatte le condizioni, è in grado di aiutare gli svizzeri e le svizzere fornendo loro protezione consolare.

Rilasciamo, ad esempio, dei lasciapassare, contattiamo le famiglie in Svizzera, in determinati casi forniamo assistenza sociale, orientiamo le persone verso avvocati e difensori o le visitiamo in carcere.

All'inizio del 2023, il Consiglio federale ha deciso che a partire da quest'estate ogni dipartimento dovrà ridurre le proprie spese del 2%. Il DFAE ha indicato a swissinfo.ch che la rete esterna dovrebbe risparmiare 10 milioni di franchi all'anno (il 2% del suo budget annuale di 495 milioni). Dove avverranno questi risparmi?

Il DFAE stabilisce le priorità delle misure in modo che corrispondano agli interessi della Svizzera in termini di politica estera, e alle risorse disponibili. Nell'ambito dell'elaborazione di misure concrete, il consolato generale di Chengdu (Cina) rimane provvisoriamente chiuso e il DFAE sta riflettendo se chiudere l'ambasciata di La Paz (Bolivia). La decisione su un'eventuale chiusura di queste rappresentanze è stata posticipata di un anno e sarà oggetto di una nuova valutazione.

La rete esterna è la voce di spesa più importante per il DFAE, anche se una rappresentanza costa solo 37 centesimi all'anno per un cittadino svizzero.

L'opuscolo del DFAE "Invecchiare bene all'estero" illustra i vari aspetti da considerare quando si pianifica di trascorrere la vecchiaia all'estero. DFAE

In vista dell'invecchiamento della popolazione svizzera all'estero, il DFAE ha lanciato nella primavera del 2022 una campagna di sensibilizzazione intitolata "Vivere più a lungo all'estero"Link esterno. A che punto siete?

Delle 800'000 persone che vivono all'estero, circa il 23% ha più di 65 anni. Si tratta di oltre 183'000 persone. Inoltre, notiamo che sempre più svizzeri scelgono di stabilirsi all'estero al momento del pensionamento. Ci auguriamo che i nostri rappresentanti abbiano i mezzi per rivolgersi a questa popolazione specifica.

Attraverso gli opuscoli, i video e i webinar che stiamo producendo, vogliamo ricordare loro il principio della responsabilità individuale. Affinché le persone possano aiutarsi tra di loro, dobbiamo renderle consapevoli di alcuni punti.

Il materiale sarà distribuito dai consolati non appena gli svizzeri e le svizzere si annunceranno. Stiamo progettando di organizzare eventi presso le rappresentanze per chi è in pensione. In Svizzera, inoltre, stiamo lavorando affinché ricevano queste informazioni dal loro comune quando annunciano la loro partenza all'estero.

Un'ambasciata che costerà il doppio del prezzo iniziale Secondo un articolo del Blick Link esternopubblicato il 24 agosto, il Controllo federale delle finanze (CDF) ha richiamato all'ordine la Confederazione per la nuova ambasciata svizzera a Pechino. Si prevede che costerà 48 milioni di franchi svizzeri invece dei 25 milioni inizialmente previsti. La Divisione consolare non è responsabile della costruzione o della ristrutturazione delle rappresentanze estere. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) ne sono responsabili. Interpellato da swissinfo.ch, l'UFCL ha dichiarato che la stima dei costi di 25 milioni di franchi si basa su uno studio di fattibilità realizzato nel 2017. Da allora, "le condizioni economiche generali sono cambiate in modo significativo", afferma l'ufficio. "Pertanto, la stima dei costi dell'aprile 2022, pari a 48 milioni di franchi, tiene conto dell'influenza della pandemia Covid-19 e della potenziale inflazione. [...] In considerazione dei mercati cinesi e delle fluttuazioni globali dell'inflazione, questa è l'ipotesi più probabile per gli sviluppi futuri." End of insertion





Due ambasciate su campi minati Nel 2019 la Svizzera ha rinnovato la sua ambasciata a Mosca per un costo di 42 milioni di franchi e ne ha aperta una nuova nel 2020 a Minsk, in Bielorussia. Da allora la Russia, sostenuta dalla Bielorussia, ha invaso l'Ucraina, rimescolando le carte della diplomazia europea. Alla domanda sulla necessità di questi investimenti e sulle attività svolte da queste due ambasciate, il DFAE afferma di perseguire una politica estera universale, motivo per cui la Svizzera è presente anche in contesti impegnativi come la Bielorussia e la Russia. Secondo una portavoce del DFAE, "queste ambasciate svolgono un ruolo importante nella difesa degli interessi svizzeri, anche in tempo di guerra. Il loro ambito di attività è leggermente adattato alle circostanze, ma nel complesso corrisponde ai compiti abituali di una rappresentanza svizzera all'estero." End of insertion





