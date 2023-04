"Svizzera, come stai?" - Partecipate al sondaggio!

Ci interessa sapere come state e cosa vi preoccupa. Partecipate al sondaggio della Società svizzera di radiotelevisione!

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 aprile 2023 minuti

Argomenti come la guerra in Ucraina e il costo della vita sono sempre tra i pensieri e le preoccupazioni di molti svizzeri e molte svizzere, che abitino in patria o all'estero.

Vorremmo conoscere la vostra opinione sui grandi temi, ma anche sulla vita quotidiana.





La partecipazione è anonima e le vostre risposte rimarranno confidenziali. Il sondaggio è disponibile in italiano, tedesco, francese e romancio e per completarlo servono circa 12 minuti. L'Istituto di ricerca Gfs Bern conduce il sondaggio per conto della Società svizzera di radiotelevisione (SSR, di cui fa parte anche SWI swissinfo.ch).









Altri sviluppi Altri sviluppi Come la Svizzera vuole garantire le pensioni alla prossima generazione La Svizzera deve affrontare un ostacolo particolare per evitare il collasso del sistema pensionistico: la democrazia diretta.

Articoli menzionati Come la Svizzera vuole garantire le pensioni alla prossima generazione

Parole chiave: Società

Cultura

Politica

Educazione

Salute

Scienza

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative