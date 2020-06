"In Brasile i prodotti biologici sono fortemente richiesti"

La famiglia Moll nella propria azienda agricola.

Lillian (73 anni) e Peter Moll (77) sono andati in Brasile per rilevare la fattoria del padre di Lillian. La coppia di svizzeri all'estero ha trasformato radicalmente la tenuta: dall'allevamento di bestiame da latte al giardinaggio, poi alle verdure biologiche. Sono state decisioni sagge. La testimonianza.

Lucas Lacaz Ruiz, swissinfo.ch

"La Fazenda de Santa Bárbara esiste da quasi 90 anni. È stata acquistata dal padre di Lillian e gestita fino al 1993 All'epoca era un'azienda agricola, incentrata principalmente sulla produzione di latte. Dopo la morte del padre, la fattoria è stata divisa", racconta Peter Moll.

Peter Moll al lavoro nella Fazenda Santa Bárbara.

"Siamo emigrati in Brasile nel 1989 per rilevare la fattoria. Da sette anni lavoriamo come azienda agricola biologica. In precedenza, producevamo piante ornamentali e avevamo un piccolo centro di giardinaggio.

Sonja Moll sta preparando lezioni online.

Due delle nostre figlie vivono in Brasile: la maggiore, Sonja (49 anni), e la minore, Daniela (40 anni), sposata a Bahia. Sonja è insegnante presso la scuola internazionale di São José dos Campos. È venuta in Brasile nel 1992, dapprima solo in prova, poi definitivamente. Al momento abitiamo qui tutti insieme a causa della pandemia.

Abbiamo pochissimi contatti con altri svizzeri residenti in Brasile, perché viviamo all'interno del Paese e raramente andiamo a San Paolo, dove ci sono un club e una chiesa svizzeri.

La nostra produzione consiste in parte in una vasta gamma di ortaggi, tra cui anche specie meno conosciute in Brasile, come sedano rapa e bietole da costa. Inoltre, abbiamo una grossa produzione di pesche, limoni, arance, ma anche di more e lamponi. Una novità di quest'anno sono le fragole biologiche. Abbiamo sei dipendenti sotto contratto.

I coniugi Moll coltivano molte varietà di ortaggi biologici.

Vendiamo i nostri prodotti direttamente a clienti privati, ma anche a negozi biologici di São Jose dos Campos e dintorni. In Brasile i prodotti biologici sono fortemente richiesti, ma nella nostra regione ci sono solo poche aziende agricole certificate biologiche".