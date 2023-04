Barack Obama a Zurigo, implementate rigide misure di sicurezza

Prima di arrivare a Zurigo per l'evento di sabato sera, l'ex presidente è stato avvistato venerdì mentre passeggiava per le strade di Barcellona circondato da personale di sicurezza. Keystone / David Zorrakino

L'ex presidente degli USA Barack Obama salirà sul palco dell'Hallenstadion di Zurigo sabato sera, nell'ambito di un tour europeo di tre tappe, per parlare di leadership e di come affrontare il futuro.

29 aprile 2023

L'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama sarà questa sera all'Hallenstadion di Zurigo per una serata intitolata "An evening with President Barack Obama". Sono attesi anche diversi "ospiti d'eccezione", indicano gli organizzatori.

Sebbene l'evento non sia ancora esaurito, gli spettatori sono stati invitati ad arrivare in anticipo a causa delle rigide misure di sicurezza dello stadio. Le porte si apriranno alle 17.00 per l'evento che inizierà alle 18.30.

La città di Zurigo è responsabile della sicurezza durante la visita del popolare ex presidente. Le misure sono state implementate in consultazione con il Servizio Segreto degli Stati Uniti, responsabile della sicurezza degli attuali e degli ex residenti della Casa Bianca.

La serata prevede una conversazione con Obama condotta da Klaas Heufer-Umlauf, presentatore televisivo tedesco. Prima della loro apparizione sul palco, altri oratori "eccezionali" affronteranno temi come la creatività e la trasformazione attraverso l'azione, scrive in una nota la società organizzatrice dell'evento expansion.space.

I prezzi dei biglietti variano dai 115 ai 564 franchi (trattamento VIP con accesso separato e tappeto rosso). Per 2'500 franchi è anche possibile raggiungere l'ex inquilino della Casa Bianca nella sua loggia e farsi un selfie con lui.

Le altre due tappe del tour di Obama in Europa sono Amsterdam (lunedì) e Berlino (mercoledì).

