Chi si prende cura delle persone anziane senza figli?

Il sistema di assistenza svizzero si basa sul fatto che i figli e le figlie si prendono cura dei genitori anziani. Ma cosa succede a chi non ha figli?

01 novembre 2023

Matthias von Wartburg, SRF

Walter Schütz* avrebbe voluto avere dei figli, ma sua moglie non ne voleva. Lei è morta cinque anni fa. Oggi lui ha 80 anni ed è da solo.

"Non mi sento solo", afferma. L'anziano ha un'ampia cerchia di amici che coltiva attivamente. "Molti dei miei coetanei se ne stanno seduti in casa aspettando che qualcuno li chiami". Lui agisce in modo diverso, dice. "Da un anno frequento una ragazza più giovane che ha meno di 40 anni", racconta, accennando un sorriso.

Si stima che le persone nella sua situazione in Svizzera siano circa 150'000. Si tratta di individui anziani che non hanno parenti stretti che si occupano di loro.

"Molti non hanno figli"

Nei prossimi anni, questo numero aumenterà in modo significativo, afferma Carlo Knöpfel, professore di politica sociale e lavoro sociale presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale (FHNW). "Molte persone anziane che oggi non hanno ancora bisogno di assistenza non possono contare sui figli", afferma.

Questo può anche significare che i loro figli vivono lontano. Se in passato era spesso consuetudine che i figli vivessero nella stessa regione dei genitori, oggi le cose sono diverse.

Il sistema di assistenza e di cure della Svizzera si basa sul fatto che i figli o le figlie si prendono cura dei genitori anziani. Le cure mediche sono coperte dall'assicurazione sanitaria, ma tutto ciò che va oltre deve essere fornito dai famigliari.

Questo riguarda le faccende quotidiane, dice Carlo Knöpfel: "Chi mi aiuta a fare la spesa, chi mi accompagna a uno sportello comunale, chi mi aiuta con la contabilità? Chi mi ascolta quando mi capita di non sentirmi bene? O chi si occupa del mio cane quando devo andare in ospedale?"

Recentemente, Patricia Schnyder si è resa conto cosa significa dover dipendere da un sostegno da un giorno all'altro. La donna di 71 anni è vedova da dieci anni e non ha figli.

Dopo una caduta da una scala, non ha potuto appoggiare il peso sulla gamba per nove settimane e all'inizio era addirittura su una sedia a rotelle. Patricia Schnyder ha dovuto organizzare un aiuto domestico professionale. Per le ultime due settimane della convalescenza ha chiesto aiuto alla sua cerchia.

Diversi conoscenti sono venuti a trovarla, l'hanno aiutata a fare la spesa, in giardino o hanno bevuto un caffè con lei: "Grazie alle mie chiare richieste, per loro è stato più facile darmi una mano", dice Patricia Schnyder.

Studio sulle persone anziane senza figli

Per la prima volta in Svizzera è stato condotto uno studio sulla situazione delle persone anziane che non possono contare sul sostegno della famiglia. Carlo Knöpfel e il suo team hanno intervistato 30 persone in tutta la Svizzera.

Dall'indagine emerge che la questione dell'aiuto esterno è spesso anche una questione di mezzi finanziari. "C'è una grande disparità. Gli anziani vulnerabili con pochi soldi hanno difficoltà a permettersi un aiuto e un'assistenza adeguati", afferma Carlo Knöpfel.

Un altro motivo per cui i soggetti anziani non ricevono assistenza è che non sono informati sugli aiuti disponibili. Per questo motivo, secondo Carlo Knöpfel, è necessaria una maggiore sensibilizzazione. In futuro, anche il lavoro di prossimità diventerà sempre più indispensabile per gli anziani, afferma l'esperto.

Patricia Schnyder non è ancora dipendente dagli aiuti. Tuttavia, quando guarda al futuro, alcune domande rimangono senza risposta. "Ad esempio, per quanto riguarda le questioni finanziarie, sarebbe bello se un giorno ci fosse un figlio o una figlia ad occuparsene al mio posto".

La donna è consapevole che probabilmente dovrà regolare e organizzare la sua vita futura prima di altre persone. "Devo cercare un istituto o farmi aiutare prima di perdere la lucidità".

Paure silenziose

Anche Walter Schütz sa che le cose possono cambiare rapidamente. Cinque anni fa, sua moglie ha perso rapidamente la sua indipendenza a causa di un tumore al cervello. L'uomo ha dovuto prendersi cura di lei praticamente 24 ore su 24.

Quando non è stato più possibile, la donna è stata ricoverata prima in un ospedale e poi in una casa di cura. Poco dopo è deceduta. Tutto questo fa riflettere Walter Schütz. Negli ultimi tempi ha pensato spesso se non fosse il caso di cercare un appartamento più piccolo e adatto alla sua età. Tuttavia, il pensiero di cambiare qualcosa ora suscita anche dei timori.

A livello federale è in fase di consultazione un progetto di legge che prevede prestazioni complementari per le forme di alloggio con assistenza. In questo modo, le persone a basso reddito dovrebbero avere un maggiore accesso a tali servizi. "Il problema è stato riconosciuto", afferma Carlo Knöpfel.

Lo studio e i nostri esempi lo dimostrano: una rete sociale funzionante ha un’importanza centrale. Tuttavia, fa notare Carlo Knöpfel, queste reti sono costituite per lo più da persone in situazioni di vita e di età simili. "La resilienza di una rete sociale di questo tipo ha limiti evidenti. Ecco perché ci vogliono anche delle offerte da parte di professionisti".

La figlia surrogata

L'ottantenne Walter Schütz vede le cose in modo diverso. Dice di avere un numero sufficiente di contatti: "Ho molti conoscenti e, per l'appunto, la mia giovane fidanzata".

Walter Schütz ha menzionato questa fidanzata più volte durante l'intervista. Da qui la domanda: è davvero una fidanzata o una figlia surrogata? Walter Schütz ci pensa per otto secondi, fa un profondo respiro e dice: "Forse entrambe le cose".

*La redazione ha cambiato il nome su richiesta della persona

