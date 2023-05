Di fronte alla carenza di farmaci, la Svizzera prevede di incrementare le scorte di medicinali

Le carenze sono dovute principalmente a fattori stagionali, ma anche a un effetto a catena della pandemia. © Keystone / Christian Beutler

Di fronte all'attuale carenza di medicinali, Berna vuole estendere le riserve obbligatorie di farmaci e l'obbligo di dichiarare le scorte, ha dichiarato un alto funzionario del governo.

Christoph Amstutz dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico nazionaleLink esterno (UFAE) ha dichiarato venerdì alla radio SRF che i farmaci antiepilettici e quelli per il morbo di Parkinson dovrebbero essere inclusi nelle riserve obbligatorie. Anche i farmaci per i disturbi mentali dovrebbero essere inclusi, ha detto Amstutz, che dirige la Divisione Prodotti Terapeutici dell'UFAE. Se questi farmaci dovessero esaurirsi, potrebbero avere un effetto molto dannoso sui pazienti, ha aggiunto.

Per la prima volta, le autorità hanno classificato l'approvvigionamento di alcuni farmaci come "problematico", ha dichiarato Amstutz alla SRF. In passato è sempre stato possibile ricorrere alla costituzione di scorte obbligatorie o allo scambio di alcuni farmaci in caso di problemi di approvvigionamento. Ora, però, non tutti gli antibiotici orali sono disponibili, ma questo non significa che le persone moriranno per questo motivo.

Secondo Amstutz, le attuali carenze riguardano soprattutto i farmaci per bambini. Si tratta principalmente di un fenomeno stagionale, dovuto all'epidemia di influenza e alle infezioni nei bambini, ma è anche un effetto collaterale della pandemia. Ha detto che sono stati utilizzati più antibiotici rispetto agli anni precedenti.

La fase successiva sarebbe se la situazione fosse considerata "critica", con singoli prodotti o interi gruppi di agenti terapeutici non più disponibili. "Spero che questo non accada in futuro", ha detto Amstutz.

L'UFAE sta inoltre collaborando con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per sviluppare un piano di sicurezza per l'approvvigionamento dei farmaci. L'intenzione è quella di sottoporre a registrazione obbligatoria praticamente tutti i farmaci rimborsati dalle casse malattia.





