Dovremmo insegnare l’islam nelle scuole svizzere?

Keystone / Elia Bianchi

La conoscenza dell'islam può prevenire la radicalizzazione: un nuovo studio consiglia di aumentare le ore di insegnamento dell'islam nelle scuole pubbliche. Ma gli ostacoli sono molti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 maggio 2023

Nicole Freudiger

Con un "salam aleikum", l'insegnante saluta gli alunni e le alunne della quarta classe dell'edificio scolastico Kirchacker. Nimetullah Veseli è in piedi davanti ai sei ragazzi e alle sei ragazze della classe di Neuhausen, Sciaffusa. Con indosso jeans e camicia bianca, spiega il credo islamico.

L'imam Nimetullah Veseli tiene lezioni di islam orientate alla confessione nella scuola pubblica. Orientate alla confessione significa che i bambini e le bambine imparano a conoscere la propria religione, in contrasto con le lezioni interconfessionali della scuola primaria.

Di solito, queste lezioni di islam si svolgono nelle moschee. È un'eccezione che vengano inserite nell’offerta didattica delle scuole pubbliche. Solo in dieci istituti svizzeri è possibile trovare tale insegnamento.

Educazione religiosa con controllo di qualità

Un recente studio delle Università di Lucerna e Friburgo attesta i vantaggi decisivi di questo tipo di insegnamento: "La scuola è un luogo neutrale", afferma il direttore dello studio Hansjörg Schmid. Ciò significa che i bambini e le bambine musulmani di diversa origine ricevono le lezioni insieme.

Inoltre, nella scuola viene data maggiore importanza alla didattica. "Chi insegna l’islam è obbligato a presentare i propri programmi alla scuola", dice Schmid. "Questo rende possibile un controllo di qualità."

Il direttore del Centro svizzero per l'islam e la società dell'Università di Friburgo, insieme ad altri tre ricercatori e ricercatrici, ha esaminato tutti gli insegnamenti islamici offerti nelle scuole. Lo studio mostra che una volta che le lezioni sono avviate, il feedback è molto positivo. Al massimo si registrano critiche e resistenze in anticipo.

Espandersi – ma come?

Tuttavia, lo studio mostra anche che la disponibilità di queste lezioni dipende fortemente dalla volontà individuale. La maggior parte dei programmi è il risultato di iniziative di persone impegnate, come imam o insegnanti di religione musulmana. "Sarebbe importante una maggiore stabilità", afferma il direttore dello studio Hansjörg Schmid.

Un modello per le offerte future potrebbe essere rappresentato dai corsi di Kreuzlingen. Lì, diverse associazioni di moschee, un gruppo di lavoro interreligioso e le parrocchie locali hanno istituito congiuntamente lezioni di islamistica e un'associazione si è fatta carico della sponsorizzazione.

Lo studio raccomanda di espandere l'istruzione islamica orientata alla confessione nelle scuole pubbliche. Ma chi pagherà per questo? Attualmente, molto si basa sul lavoro volontario, più i contributi dei genitori o le sovvenzioni delle associazioni delle moschee.

Questo non è sufficiente per un insegnamento di ampio respiro con insegnanti preparati. Inoltre, c'è un altro ostacolo: "Nella maggior parte dei cantoni, l'insegnamento regolare richiede un riconoscimento da parte del diritto pubblico”, afferma Schmid.

"Salam aleikum" in coro

Se si vuole istituire un programma simile all'insegnamento religioso offerto dalle chiese nazionali cristiane, le comunità musulmane devono prima essere riconosciute. Si tratta di un processo lungo.

Ma Hansjörg Schmid dice afferma che “Molto è possibile a livello di test pilota". Consiglia quindi di sperimentare il più possibile in contesti ristretti, come a Neuhausen. Lì, l'imam Nimetullah Veseli termina la lezione con un "salam aleikum": "Cosa significa in tedesco?", chiede ai bambini e alle bambine di quarta elementare. "La pace sia con voi e con voi", rispondono in coro.

Traduzione dal tedesco: Sara Ibrahim

Altri sviluppi Altri sviluppi Come la Svizzera vuole garantire le pensioni alla prossima generazione La Svizzera deve affrontare un ostacolo particolare per evitare il collasso del sistema pensionistico: la democrazia diretta.

Articoli menzionati Come la Svizzera vuole garantire le pensioni alla prossima generazione

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative