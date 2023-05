Emigrazione, i nuovi arrivati

ZVG

La svizzera Myria Poffet, il marito Romain e la figlia Jeanne hanno deciso di andare a vivere a Pretoria, in Sudafrica.

Meno di un anno fa, Myria Poffet, 41 anni, il marito Romain (41) e la figlia di quattro anni Jeanne hanno lasciato Berna per trasferirsi a Pretoria, in Sudafrica. Mentre Romain è in missione per il suo datore di lavoro svizzero, Myria Poffet, cantante e pianista, vuole immergersi nella vivace scena jazz locale.

Ma prima ha dovuto costruire una routine quotidiana in questo nuovo Paese: "All'inizio è stato difficile. Romain era impegnato nel suo lavoro. Io dovevo occuparmi delle questioni amministrative e non avevo nessuno che si occupasse di Jeanne", spiega Myria Poffet. Ci è voluto più tempo del previsto per tornare a esercitarsi e a comporre. Nel frattempo, Jeanne ha imparato l'inglese e a volte a occuparsi di lei è una babysitter.

Alto tasso di criminalità

La famiglia ha anche dovuto abituarsi a vivere prevalentemente in casa e a portare la figlia in giardini recintati o in parchi giochi sorvegliati. "In Svizzera non ci sono posti dove non si dovrebbe andare a causa della criminalità o degli animali pericolosi. Qui è diverso. Ma la gente amichevole e il paesaggio meraviglioso compensano tutto questo"

Naturalmente è sempre un piacere tornare in Svizzera, ammette Myria Poffet. Tuttavia, "il mondo è grande. Siamo curiosi di scoprire nuovi luoghi e persone e vogliamo vivere un'avventura".

