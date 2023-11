Emigrazione temporanea: come una famiglia svizzera si è trasferita in Thailandia

C'era molta trepidazione prima della partenza. La famiglia Karrer nella casa di Laupen, poco prima di emigrare. Vera Leysinger/SWI swissinfo.ch

Emigrare in famiglia è una sfida molto speciale. Stephanie Karrer ha lasciato casa sua in Svizzera e si è trasferita in Thailandia con il marito e i due figli. Quattro mesi dopo, da Bangkok, fanno un bilancio.

Palme al posto dei frutteti, vita in una grande città: la famiglia Karrer ha cambiato completamente panorama a metà luglio, quando si è trasferita da Lausen, nel cantone di Basilea Campagna, nella capitale thailandese, Bangkok.

"Abbiamo messo in nostri figli davanti al fatto compiuto", racconta Stephanie Karrer parlando della decisione di emigrare. "Lo abbiamo deciso come coppia". Anche se c'è chi potrebbe non ritenerla una scelta giusta, la donna si difende: a cinque e sette anni, i bambini non sono ancora abbastanza grandi per prendere decisioni di tale portata. "Li avremmo messi sotto troppa pressione", sostiene convinta Stephanie.

È tempo di un'inversione di ruoli

L'emigrazione temporanea, oltre al cambiamento di scenario, offre alla famiglia anche una nuova esperienza. "Volevamo invertire i ruoli, per una volta", dice Marius Karrer (41 anni). In Svizzera, Stephanie (40) lavorava a tempo parziale come insegnante, ma era la principale responsabile della quotidianità famigliare. L'equilibrio tra famiglia e lavoro era estenuante.

Stephanie Karrer lavorerà a tempo pieno per i prossimi tre anni, mentre sarà il marito ad occuparsi prevalentemente della famiglia. Vera Leysinger/SWI swissinfo.ch

"Ci scambiamo le parti per tre anni", dice Stephanie, che insegna ora a tempo pieno alla Scuola svizzera di Bangkok, dove ha fatto uno stage più di 20 anni fa. Louis e Luc, i figli, frequentano le lezioni lì. La struttura diurna della Scuola svizzera permette a Marius di completare un programma di formazione a distanza. "I bambini sono sempre a scuola fino al pomeriggio".

Tuttavia, la scelta di emigrare non è stata una sorpresa per i figli. I coniugi hanno preso la decisione dopo una vacanza in Thailandia nel 2022. "Volevo prima assicurarmi che sarebbe piaciuto a tutti", dice Stephanie. Durante le vacanze, la famiglia aveva già visitato la Scuola svizzera, guardato le possibili case e esplorato i dintorni.

Molto da organizzare

Fare le valige è stata "una partita a Tetris". Stephanie e Marius in aeroporto. zVg

Tuttavia, i due ragazzi inizialmente non erano entusiasti del piano dei genitori. "Abbiamo dovuto promettere loro che in seguito saremmo tornati a casa". Una delle sfide più grandi quando si emigra con una famiglia è cosa fare con la casa di proprietà. Grazie ad alcune amicizie, i Karrer hanno trovato una soluzione temporanea.

"Ci vuole molto tempo per organizzare le cose, e anche la burocrazia non va sottovalutata", dice Stephanie. Molti documenti per il visto e il permesso di lavoro dovevano essere disponibili in originale, tradotti e autenticati. Nulla poteva essere dimenticato. Sono stati anche necessari chiarimenti con le compagnie di assicurazione malattie e infortuni, il trasferimento degli attivi del fondo pensione e la compilazione della dichiarazione dei redditi.





Poiché la famiglia non ha potuto spedire casa in Thailandia in un container, Stephanie ha avuto non pochi grattacapi quando si è trattato di fare i bagagli. "Per fortuna mia madre ci ha accompagnato le prime settimane e ha potuto portare qualcosa con sé".

E se a qualcuno non piace?

Prima di emigrare, Louis e Luc non vedevano l'ora di avere la loro batteria, che li aspettava già in Thailandia. Tutta la famiglia suona la batteria. Il più grande dei due non era entusiasta della prospettiva del cibo. "A Louis non piace il riso", dice Stephanie.

Da allora la situazione è cambiata. A entrambi i ragazzi piace il cibo della mensa scolastica. "Un grande punto a favore", dice il padre Marius. "E ciò che piace loro ancora di più è che hanno tempo per giocare a calcio tra i pasti e le lezioni".

La madre di Stephanie era preoccupata per la possibile nostalgia di casa e per il caldo della Thailandia. Marius, invece, era completamente rilassato: "Andiamo come famiglia, e possiamo sostenerci a vicenda". Non era preoccupato per la moglie e i figli: "Si troveranno subito bene", diceva.

Sapeva che sarebbe stato impegnativo per lui diventare marito casalingo. Per questo motivo, ha preso delle precauzioni e, prima di emigrare, si era già iscritto alla squadra di calcio del quartiere a Bangkok.

Nella bolla degli espatriati

Il piano ha funzionato. I bambini hanno fatto amicizia molto rapidamente e si sono integrati bene, anche grazie agli allenamenti di thai boxe e calcio. "La nostalgia di casa non è mai stata un problema", scrive la famiglia.

Nella scuola svizzera, Stephanie ha trovato una "grande squadra" con cui fa anche altre attività nel tempo libero. Oltre al "team multiculturale" del calcio, Marius ha conosciuto anche due altri padri di famiglia che, come lui, sono casalinghi a Bangkok.

All'inizio i Karrer si aspettavano che la loro vita si sarebbe svolta soprattutto negli ambienti delle persone espatriate. Ma volevano comunque imparare un po' di thailandese. E oggi? "Ci muoviamo solo in ambienti di lingua tedesca o inglese", dice Marius.

Nella vita di tutti i giorni, tuttavia, la famiglia entra in contatto con la gente del posto, la maggior parte della quale non parla inglese. Imparano costantemente nuove parole e frasi. Entrambi i bambini ora sanno contare in thailandese. A scuola apprendono qualche parola e Stephanie sta frequentando un corso di lingua. La famiglia Karrer è arrivata.

