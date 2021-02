Una fattoria scompare, come tante altre

Hans e Ruth Wüthrich non hanno mai contato le ore di lavoro nella fattoria. Quando le ultime mucche hanno lasciato la stalla, hanno però avuto un tuffo al cuore. Tomas Wüthrich

Nel 2000 il fotografo Tomas Wüthrich ha seguito i suoi genitori agricoltori durante il loro ultimo anno di attività nella fattoria di famiglia. Vent'anni dopo, ha pubblicato le sue immagini in un libro. Una testimonianza cruda e toccante della scomparsa delle piccole aziende agricole.

All'età di 19 anni, Tomas WüthrichLink esterno lascia la fattoria di famiglia a Kerzers nel Cantone di Friburgo. "La vita era dura, c'era molto lavoro e il villaggio mi stava stretto", ricorda. Qualche anno dopo, la nascita dei suoi figli e la sua formazione di fotografo lo spingono a tornare alla fattoria. I suoi genitori stanno vivendo il loro ultimo anno di attività, suo padre sta per raggiungere l'età della pensione e la coppia non può permettersi di fare investimenti per soddisfare i nuovi standard imposti dallo Stato. Avrebbero solo voluto tenere un po' di terra e qualche mucca.

Tomas Wüthrich in una foto del 2019, scattata a Liebistorf, nel Canton Friburgo, dove vive. Thomas Kern/swissinfo.ch

"Mio padre era arrabbiato perché non poteva decidere da solo quando smettere di coltivare", dice Wüthrich. "Poi si è rassegnato, con una certa tristezza".

Il fotografo vuole catturare gli ultimi momenti della fattoria e dei suoi abitanti. Ma fotografare la sua stessa famiglia è un compito complesso. "Era il mio primo progetto fotografico ed ero molto ingenuo", nota. "Volevo solo osservare come lavoravano i miei genitori. Probabilmente sarebbe stato meno difficile per qualcun altro perché gli sarebbe stato assegnato in primo luogo il ruolo di fotografo e non quello di figlio".

"Non volevo fornire uno sguardo romantico"

Tomas Wüthrich segue i suoi genitori nelle loro attività quotidiane: mungere le mucche, pulire la stalla e lavorare nei campi. Le sue foto in bianco e nero rivelano il suo stretto rapporto con gli agricoltori e mostrano il duro lavoro della fattoria. Hanno una dimensione speciale perché immortalano eventi che non accadranno mai più.

Durante la falciatura del fieno, Ruth Wüthrich cerca il confine tra due appezzamenti. Tomas Wüthrich

La mungitura delle mucche è fatta la mattina e la sera. Mentre Hans munge, Ruth pulisce la stalla, nutre gli animali e porta il latte fuori dall'edificio per trasportarlo più tardi al caseificio. Tomas Wüthrich

Hans e Ruth sul loro McCormick D-436 del 1957, davanti alla loro fattoria à Chiètres (sinistra). La sera, Hans finisce il lavoro tra le 20 e le 21 e si addormenta spesso davanti alla televisione. Tomas Wüthrich

Hans Wüthrich raccoglie i resti di erba nel silo di un vicino che ne ha troppa. Le mucche non devono consumare foraggio conservato in silo durante il periodo di produzione del formaggio, che comincia in maggio. Tutti i sili, controllati dalla cooperativa casearia, devono essere vuotati e puliti. Tomas Wüthrich

Due vitelli d'allevamento si leccano dopo aver bevuto. Ricevono solo latte e non devono mangiare né fieno né erba, in modo che la loro carne rimanga bianca. Tomas Wüthrich

Lo sfila-stivali permette di togliersi comodamente le calzature di gomma dopo il lavoro nella stalla. Tomas Wüthrich

Ruth e la sua nipotina portano il latte al caseificio. La produzione di latte è contingentata dagli anni Settanta. I Wüthrich sono autorizzati a fornirne 43'000 chili all'anno. Con un prezzo del latte di 77 centesimi al chilo, il reddito annuale raggiunge i 33'110 franchi. Tomas Wüthrich

Hans e Ruth durante il pasto di mezzogiorno nella loro cucina. Tomas Wüthrich

Hans lavora il campo di un altro agricoltore (a sinistra) e Ruth è seduta sul sedile dei passeggeri del trattore con una falce e un mazzo di fiori di sambuco (a destra). Tomas Wüthrich

La firma del contratto di vendita con Urs Johner, che compra buona parte dei 6,48 ettari di terra di Hans e Ruth. I terreni agricoli sono molto richiesti. Tomas Wüthrich

Hans con una forca carica di fieno. Teme sempre che non sia abbastanza secco e attende la pioggia con impazienza, in modo che l'erba possa ricrescere e ci sia fieno a sufficienza per l'inverno (a sinistra). Ruth porta il bidone del latte nella stalla (a destra). Tomas Wüthrich

Dal 1996 i Wüthrich affidano a un altro agricoltore il compito di raccogliere le loro barbabietole da zucchero, perché la raccolta tradizionale, che richiede molto lavoro manuale, è diventata per loro troppo impegnativa. Da quando il trasporto ferroviario delle barbabietole da Chiètres è stato soppresso, gli agricoltori devono trasportare loro stessi i tuberi allo zuccherificio di Aarberg. Per questo servono macchine e trattori di grandi dimensioni, che i Wüthrich non possiedono. Tomas Wüthrich

Hans dà una mano a caricare i suoi animali. Tutto accade in fretta, la stalla si svuota in pochi minuti. Tomas Wüthrich

L'addio alle mucche è un momento doloroso per tutti. Deborah, la più bella mucca della stalla, allunga il collo al momento della partenza e si guarda un'ultima volta indietro. Tomas Wüthrich

Dopo la fine dell'attività nella fattoria, Hans e Ruth sono sollecitati da vari agricoltori. Scrivono su un quaderno le ore di lavoro in vista del conteggio di fine anno. Non sanno ancora che salario riceveranno, sanno solo che non supererà i 12 franchi l'ora. Tomas Wüthrich

"I miei sentimenti sono stati ambivalenti durante tutto quell'anno", ricorda Tomas Wüthrich. "Cercavo le mie radici, volevo che i miei genitori riconoscessero il mio lavoro di fotografo e non volevo fornire uno sguardo romantico della vita nella fattoria. Avevo visto molte foto di contadini e pensavo che fossero sempre presentati in modo troppo idealizzato".

Nel 2001 alcune foto sono pubblicate su Magazin, la rivista settimanale del quotidiano zurighese Tages Anzeiger. Poi Tomas Wüthrich inizia a lavorare come fotografo freelance per vari media e si dedica ad altri progetti. Il suo reportage sugli ultimi nomadi Penan sull'isola del Borneo è nominato per lo Swiss Design AwardLink esterno. Wüthrich vince anche più volte lo Swiss Press Photo AwardLink esterno.

"Fattoria n. 4233"

E un giorno, il direttore della Fondazione svizzera per la fotografiaLink esterno lo contatta. Peter Pfrunder sente che il progetto di 20 anni prima dedicato alla fattoria è importante per la storia della fotografia e vuole valorizzare il reportage. Tomas Wüthrich guarda le foto e decide di pubblicarle in un libroLink esterno, intitolato "Fattoria no. 4233 – Un lungo addio".

Wüthrich ha fatto delle ricerche e si è reso conto che la scomparsa delle fattorie continua: circa 1000 fattorie vengono abbandonate ogni anno. Il problema rimane di attualità e le sue immagini risvegliano ancora oggi delle emozioni. "Ho anche pensato che con il riscaldamento globale e i movimenti vegani, era il momento giusto per attirare l'attenzione della gente sul cibo, la produzione, l'origine del cibo e la questione dell'agricoltura di prossimità", dice Tomas Wüthrich.

Le fattorie stanno scomparendo, in Svizzera e nel mondo Nel 2000, c'erano circa 70'000 aziende agricole in Svizzera. Questa cifra è scesa a 50'000 nel 2019, secondo l'Ufficio federale di statisticaLink esterno. Anche il numero di posti di lavoro in questo settore è diminuito drasticamente. Le strutture più piccole tendono a scomparire e quelle che rimangono si espandono, il che spiega perché la superficie agricola utilizzabile è rimasta a un livello relativamente stabile. I produttori di latte sono particolarmente colpiti, essendosi quasi dimezzati in 20 anni. Il declino delle fattorie è una tendenza mondiale, una conseguenza dell'industrializzazione e della globalizzazione. Può essere osservato in tutti i Paesi dell'UE tranne l'Irlanda. Tra il 2005 e il 2016, circa un quartoLink esterno delle aziende agricole dell'UE sono scomparse. I maggiori cali sono stati registrati in Polonia, Romania e Italia. Negli Stati UnitiLink esterno, più di 100'000 fattorie hanno cessato l'attività tra il 2011 e il 2018. End of insertion

Il fotografo ha notato che le immagini della fattoria suscitavano molte reazioni. Ha ricevuto lettere da molte persone che hanno detto di essere state toccate dal suo libro perché avevano vissuto la stessa storia o conoscevano famiglie che erano passate da un'esperienza simile.

"Poter vivere con una fattoria di famiglia"

Tomas Wüthrich non vuole trasmettere davvero un messaggio con la pubblicazione di questo libro. "Ma sarei felice se le mie immagini facessero riflettere, se la gente si chiedesse se tutta questa globalizzazione è davvero necessaria, se non sarebbe meglio guardare le cose in un quadro più piccolo", dice.

Un autoritratto del fotografo allo specchio della cucina, con la madre sullo sfondo. Tomas Wüthrich

Il fotografo ritiene che lo Stato, con la sua politica di sussidi, incoraggi l'agricoltura industriale, nello stesso tempo in cui promuove l'ecologia. "Non è compatibile e non funziona", dice Wüthrich. "Non sono così ingenuo da voler tornare indietro. Ma penso che dovrebbe essere ancora possibile vivere in una fattoria a conduzione familiare".

Suo padre ha appena compiuto 88 anni e ha detto a suo figlio di essere felice. Tomas Wüthrich è contento della conclusione: nonostante il fatto che la fattoria sia stata abbandonata, i suoi genitori non sono frustrati e sono riusciti ad andare avanti con la loro vita. Sono anche orgogliosi del libro pubblicato da loro figlio.

Eppure, quando ne ha parlato la prima volta, non erano molto entusiasti. Sua madre gli ha detto che non le piaceva stare sotto i riflettori e non capiva perché lui volesse tirare fuori tutti quei ricordi. "Pensava che non avessi scelto delle belle immagini", dice Tomas Wüthrich. "Ma dopo aver letto il testo di accompagnamento, ha capito che mostrare questo lavoro era importante anche per le generazioni future".

"Fattoria No. 4233 – Un lungo addio" presenta 73 illustrazioni in bianco e nero della vita nella fattoria dei genitori di Tomas Wüthrich, Ruth e Hans Wüthrich, durante il loro ultimo anno di attività. Il libroLink esterno è pubblicato in francese e tedesco dalla casa editrice Scheidegger & Spiess. Contiene testi di Peter Pfrunder, direttore della Fondazione svizzera per la fotografia, e Balz Theus, giornalista e autore. La mostra fotografica "Ferme n°4233" apre il 4 marzo al Musée gruérienLink esterno di Bulle e durerà fino al 6 giugno. End of insertion