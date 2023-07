I parti cesarei in Svizzera sono ancora tra i più alti in Europa

I tassi di parto cesareo variano notevolmente in Europa e anche all'interno della Svizzera. © Keystone / Gaetan Bally

Quasi un terzo di tutte le nascite in Svizzera avviene con taglio cesareo, uno dei tassi più alti in Europa, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'Osservatorio svizzero della salute.

I dati pubblicati all'inizio di aprile mostrano anche che i parti cesarei sono più frequenti nella Svizzera tedesca che in quella francese. Ad esempio, il tasso più basso è del 25% nel cantone rurale francofono del Giura, mentre il più alto (41,7%) è a Zugo, che si trova nella Svizzera tedesca ed è anche uno dei cantoni più ricchi.

Da alcuni anni gli ospedali si impegnano a ridurre il numero di parti cesarei non strettamente necessari per motivi medici, come raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Tuttavia, il tasso del 32,8% della Svizzera nel 2021 si confronta con il 20% della Francia, ad esempio. Secondo l'OMS, il tasso medio in EuropaLink esterno è stato del 25,7 nel 2018.

La grande differenza tra le regioni svizzere può essere spiegata da un cambiamento culturale più intenso nella parte francofona del Paese, ha dichiarato il medico cantonale Eric Masserey all'emittente pubblica RTS in un'intervista di mercoledì. "Può essere la conseguenza di una formazione diversa, quindi è una forma di cultura e pratica che può variare da una parte all'altra del Paese", ha detto.

