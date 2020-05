(swissinfo.ch)

Su SWI swissinfo.ch parliamo 365 giorni all'anno in dieci lingue della Svizzera. Questo significa che siamo in contatto costante con utenti di tutto il mondo. In questa nuova serie vi forniamo regolarmente una panoramica dei dibattiti ie delle reazioni del nostro pubblico internazionale.



Più le misure per il contenimento della pandemia diventano, maggiore è il bisogno di informarsi e di scambiare opinioni. Più alto è il numero di persone che rimangono a casa, maggiore è l'esigenza di comunicare online. Ce ne siamo accorti anche a SWI swissinfo.ch, più che in qualsiasi altra occasione.

In tutte e dieci le lingue, gli articoli sull'evoluzione della pandemia, costantemente attualizzati, sono stati i più letti e discussi. Ma anche altri articoli pubblicati su swissinfo.ch e sui circa trenta canali nei media sociali sono stati alacremente letti, dibattuti, condivisi.

Ecco una panoramica dei temi su cui gli utenti di SWI hanno avuto più da dire:

1. La chiusura di tutte le scuole in Svizzera Fine della finestrella

La chiusura di tutte le scuole è una misura drastica e come tale è percepita in ogni paese. Non stupisce perciò che i contributi che riguardavano la chiusura delle scuole abbiano suscitato molte reazioni.

Nella comunità araba molti utenti erano concordi sul fatto che prima delle scuole si sarebbero dovute chiudere le frontiere.

AR FB-Post

2. Disinfettanti al posto del gin Fine della finestrella

Una distilleria di gin bernese produce disinfettanti invece di superalcolici.

La reazione di un utente su Instagram: "So awesome!! I'm sharing with all my friends back home in America. Maybe our dysfunctional government in the US can learn something 🤞." (Fantastico! Sto condividendo con tutti i miei amici in America. Forse il nostro governo disfunzionale negli USA potrebbe imparare qualcosa).

3. St. Moritz, cluster pandemico della Svizzera?

Fine della finestrella

Grazie ai nostri colleghi di TVS tvsvizzera.it seguiamo sempre da vicino i dibattiti di uno degli epicentri svizzeri del coronavirus, il Ticino. Ma TVS si spinge talvolta anche nelle valli meridionali dei Grigioni.

Il loro articolo di gran lunga più letto e discusso riguarda il contagio di turisti italiani a St. Moritz e nell'Engadina alta.

Durante il dibattito controverso sulla pagina web e sui media sociali ci si è chiesto in particolare se i milanesi in Engadina siano stati troppo ingenui o se le autorità e i medici grigionesi siano troppo lassisti.

TVS FB-Post

4. La Svizzera accoglie pazienti francesi Fine della finestrella

Oltre a lodi e riconoscenza per la solidarietà della Svizzera, nella discussione sono emerse anche le seguenti questioni:

Perché abbiamo bisogno dell'Unione europea, se anche la Svizzera si mostra solidale? Chi si assume i costi?

La risposta alla seconda domanda si trova tra l'altro nell'articolo: la Francia.

FR FB-Post

5. Le parole toccanti della presidente della Confederazione

Fine della finestrella

Con questa citazione dal valore universale la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga ha saputo raggiungere molte persone, in tutte e dieci le lingue.

ED FB-Post

Piuttosto sorprendente è il fatto che il suo intero discorso abbia trovato il maggior numero di lettrici e lettori nella versione giapponese.

JP FB-Post

6. Quando le bandiere illuminano il Cervino Fine della finestrella

Usando il Cervino come schermo, Zermatt ha ottenuto grande visibilità. Ogni "bandiera di solidarietà" è diventata virale, nel suo paese e anche altrove.

Sul nostro sito è stato il caso soprattutto per il Tricolore e per la bandiera giapponese.

スイスのマッターホルンに日本国旗が映し出されました。 #新型コロナウイルス #連帯https://t.co/Lp0kcNcS3E — swissinfo.ch (@swissinfo_jp) April 15, 2020

D'altro canto anche un articolo critico sui retroscena dell'azione è stato apprezzato e ampiamente discusso.

7. La Svizzera vuota Fine della finestrella

Queste immagini inusuali non hanno avuto bisogno di molte parole, neppure quando sono state condivise sui media sociali.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 瑞士资讯中文网 SWI swissinfo.ch (@swissinfo.ch_cn) am Mär 25, 2020 um 2:18 PDT

8. La scorta d'emergenza, relitto della Guerra fredda Fine della finestrella

Condividendo la lista degli oggetti di cui ogni economia domestica svizzera dovrebbe disporre in caso di emergenza, la nostra redazione russa ha suscitato molta attenzione e qualche risata.

Ecco spiegato il perché della carenza di carta igienica nei negozi, ha commentato qualcuno.

RU FB-Post

9. Baci al confine Fine della finestrella

Fino a poco tempo fa simili immagini erano impensabili lungo le frontiere interne dell'Europa. Non è quindi sorprendente che le immagini di una coppia che si bacia sopra uno sbarramento al confine tra Svizzera e Germania abbiano suscitato emozioni in molte regioni del mondo.

Molti lettori, per esempio di lingua portoghese, hanno augurato agli amanti di avere pazienza.

10. Come fanno gli altri Stati? Fine della finestrella

La domanda se in Svizzera si debbano portare le mascherine di protezione ci accompagna già da alcune settimane.

Poiché la popolazione, gli esperti e il governo fino ad oggi sono divisi sulla questione, abbiano chiesto agli svizzeri all'estero quale prassi sia seguita nei paesi in cui risiedono. Qui di seguito le risposte:

Umgang mit dem Virus rund um den Globus Schutzmasken ja oder nein? "Muss die Bevölkerung in Ihrer Wahlheimat Schutzmasken tragen? Hält sie sich daran?" Wir haben bei der Auslandschweizer-Community nachgefragt. Di Melanie Eichenberger Altra lingua: 1 Altra lingua: 1 Lingue: 1 Cinese (zh) 口罩到底该不该戴?

11. Siamo i campioni del mondo del formaggio! Fine della finestrella

Solo un tema, che richiama i luoghi comuni sulla Svizzera, ha saputo farsi strada nell'interesse dei lettori accanto alle questioni legate al virus: la Svizzera è diventata "campionessa del mondo dei formaggi"!

Con circa 4000 interazioni, negli ultimi tre mesi questo è stato il post sulla nostra pagina Facebook in inglese di maggior successo.

L'immagine, in contraddizione con il titolo, ha permesso a molti di sfoggiare la loro conoscenza dei formaggi 😉 👍. Grazie per le segnalazioni!

ED FB-Post käse

Come vedete, commenti e domande delle nostre lettrici e dei nostri lettori influiscono sui nostri articoli. Avete domande o suggerimenti? Scriveteci nei commenti o per emailLink esterno.

