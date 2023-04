L'immigrazione ha stimolato la crescita della popolazione svizzera nel 2022

I critici dell'immigrazione affermano che le infrastrutture e gli alloggi svizzeri sono ridotti al limite a causa della continua crescita demografica. © Keystone / Christian Beutler

Lo scorso anno la popolazione residente nella nazione alpina è aumentata dello 0,8%, raggiungendo gli 8,8 milioni di abitanti, grazie all'immigrazione che ha compensato un tasso di natalità storicamente basso.

04 aprile 2023

Keystone-SDA/dos

I dati pubblicati martedì dall'Ufficio federale di statistica (UST) mostrano che la popolazione è aumentata di 73.900 unità nel 2022, con un incremento simile a quello del 2021. Tutti i 26 cantoni del Paese hanno registrato un aumento.

L'aumento è stato trainato dall'immigrazione: dopo un rallentamento dei nuovi arrivi durante la pandemia di Covid-19 nel periodo 2020-2021, l'anno scorso 190.500 persone si sono trasferite in Svizzera, con un aumento del 15% rispetto all'anno precedente, secondo l'UST.

Con l'emigrazione che è aumentata solo leggermente, a 120.400 persone, la migrazione netta (la differenza tra arrivi e partenze) è aumentata del 43,5% a 70.100 persone.

Come negli anni precedenti, i luoghi di provenienza più comuni degli immigrati sono stati i Paesi limitrofi: Germania, Italia e Francia.

Basso tasso di natalità

Il numero di nascite, pari a 82.000, è diminuito dell'8,5% nel 2022, mentre il tasso di natalità in termini di popolazione complessiva è sceso al minimo storico di 9,3 nascite per 1.000 residenti.

Nella maggior parte dei cantoni sono stati registrati più decessi che nascite.

Secondo alcune proiezioni, la popolazione residente dovrebbe superare quest'anno la soglia dei 9 milioni, per poi raggiungere il traguardo simbolico dei 10 milioni nel 2050. Il modo in cui gestire l'invecchiamento della società e i cambiamenti demografici del Paese è un campo di battaglia politica in corso, che potrebbe anche giocare un ruolo nelle elezioni nazionali di ottobre.

Legare e sciogliere il nodo Le statistiche dell'UST comprendono anche i dati relativi ai matrimoni e ai divorzi. I primi sono cresciuti l'anno scorso dell'11,7%, tra cui circa 700 coppie dello stesso sesso (tali unioni sono diventate possibili per la prima volta nel 2022) e 2.200 conversioni di unioni omosessuali in matrimoni. I divorzi sono diminuiti del 6,3% (40.700). Le tendenze attuali mostrano che circa due matrimoni su cinque finiscono con una separazione. End of insertion

