L'immigrazione turca in Svizzera tra necessità e discriminazione

Hüseyin Yavaş (primo da sinistra) e i suoi amici alla piscina di Brugg, nel Cantone Argovia, attorno al 1964. Privatfotografie: Familie Yavaş

L'immigrazione dalla Turchia, sebbene meno nota di quella da Italia o Spagna, ha contribuito anch'essa allo sviluppo economico della Svizzera del dopoguerra. Una mostra concepita sugli album fotografici di famiglia racconta la vita di persone immigrate, tra accoglienza e discriminazione.

Questo contenuto è stato pubblicato il 01 giugno 2022 - 14:46

Katy Romy

Giornalista basata a Berna, sono particolarmente interessata alle tematiche sociali, ma anche alla politica e ai temi riguardanti i social media. In precedenza, ho lavorato per dei media regionali, nella redazione del Journal du Jura e di Radio Jura Bernois. Thomas Kern Thomas Kern è nato in Svizzera nel 1965. Dopo una formazione di fotografo a Zurigo, ha iniziato a lavorare come fotoreporter nel 1989. Nel 1990 ha fondato l'agenzia fotografica svizzera Lookat Photos. Thomas Kern ha vinto due volte il World Press Award e ha ottenuto diversi riconoscimenti in Svizzera. Il suo lavoro è stato esposto in varie mostre ed è rappresentato in diverse collezioni.

"Ho detto al mio amico Sabit di portarmi dall'altra parte del fiume con una barca, perché non volevo incontrare nessun altro prima di partire. Non me lo avrebbero lasciato fare!".

Hüseyin Yavas racconta la sua partenza dalla Turchia per la Svizzera, sinonimo di liberazione, ma anche di strazio. È uno delle migliaia di uomini che negli anni Sessanta hanno risposto all'appello delle grandi aziende svizzere in cerca di manodopera, nella speranza di trovare una vita migliore.

Ibrahim Kıran e Hüseyin Yavas alla fonderia di ghisa dell'azienda Georg Fischer. Brugg, Argovia, attorno alla metà degli anni '60. Privatfotografie: Familie Yavaş.

I fratelli maggiori e i cugini di Cahit Yurtsever sul luogo di lavoro dei loro padri. Brugg, Argovia, verso la fine degli anni '60. Privatfotografie: Familie Yurtsever.

Ibrahim Kıran nell'alloggio per gli operai dell'azienda Georg Fischer. Brugg, Argovia, 1964. Privatfotografie: Filiz Kolcu.

Cevdet e Oya Recan sugli sci, 1972. Privatfotografie: Familie Recan.

La famiglia Sarkany, vicina degli Yavas, alle cascate del Reno, nel Canton Sciaffusa, assieme a degli amici, all'inizio degli anni '80. Privatfotografie: Familie Sarkany

Hüseyin Yavas alla piscina di Brugg, Aragovia, attorno al 1964. Privatfotografie: Familie Yavaş

Ayse Yavas quando è stata mandata per la prima volta da sua zia Sude, Istanbul, 1971. Privatfotografie: Familie Yavaş

Nesteren Tural festeggia il suo 10° compleanno con gli amici. Birr, Argovia, 1982. Privatfotografie: Nesteren Tural.

Gökşin Varan nel complesso residenziale "In den Wyden". Birr, Argovia, 1982. Privatfotografie: Familie Varan.

Sosta durante il viaggio verso la Turchia, negli anni '70. Privatfotografie: Familie Yeşiltepe

La famiglia Yavaş nel treno in direzione di Istanbul, attorno al 1980. Privatfotografie: Familie Yavaş

Elif e Peri La Roche prima della traversata in nave verso Igoumenitsa, in rotta verso Istanbul. Ancona, Italia, 2015 Familie Yavas

Hüseyin e Meryem Yavaş trasformano in un albergo la vecchia casa in cui è nato Hüseyin Yavas. Anadolu Hisarı, Istanbul, 2016. ©AyseYavas

La famiglia Recan festeggia il Natale, ciò che per i vicini dalla Turchia rappresenta un allontanamento dall'identità culturale. Birr, Argovia, 1990. Privatfotografie: Familie Recan

La famiglia Yurtsever costruisce un immobile a Dogancılı, sul Mar Nero, 1982-1983. Privatfotografie: Familie Yurtsever.

Nesteren nella scuola materna di Philipp Burger nel complesso residenziale "In den Wyden". Birr, Argovia, 1976. Privatfotografie: Nesteren Tural

Ayse Yavas durante un campo scuola delle classi di seconda e terza media, 1982. Privatfotografie: AyseYavas

Ercan Recan con studenti e studentesse del terzo anno alla scuola distrettuale di Windisch, Argovia, 1990. Privatfotografie: Ercan Recan

Margrit Zimmermann e Hamdi Ulukurt durante una festa di ballo. Sul retro dell'immagine: "Nella speranza di un futuro comune felice". Baden, Argovia, 1964. Privatfotografie: Margrit Zimmermann

La giovane coppia Ümmügül e Muharrem Varan in Turchia. Babaeski, Kırklareli, 1973. Privatfotografie: Familie Varan

Meryem e Hüseyin Yavaş si sposano per la seconda volta. La Svizzera non ha riconosciuto il loro matrimonio in Turchia. Brugg, Argovia, 1971. Privatfotografie: Atiye und Ahmet Yavaş

Cinquant'anni dopo, sua figlia, la fotografa Ayse YavasLink esterno, ripercorre la sua storia e quella della sua famiglia allargata in una mostra al Museo cittadino di AarauLink esterno. Intitolata "Und dann fing das Leben an..." ("E poi la vita cominciò..."), presenta fotografie, documenti e registrazioni sonore. Le persone intervistate raccontano le loro esperienze in vari ambiti: lavoro, scuola, tempo libero, relazioni affettive, ecc. Il lavoro di Ayse Yavas e dell'etnologa Gaby Fierz fa luce, oltre che sui destini individuali, su un capitolo poco conosciuto dell'immigrazione svizzera.

Non desiderati, ma reclutati

Hüseyin Yavas, il padre della fotografa, ha deciso di immigrare in Svizzera un po' per caso. Nel 1963 è arrivato alla stazione ferroviaria di Brugg, nel Canton Argovia, per lavorare nell'industria. Negli anni successivi, ha trovato lavoro per 70 connazionali in aziende del Cantone. La sua storia è un filo conduttore della mostra.

Essa evidenzia anche la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici provenienti dalla Turchia, che potevano entrare in Svizzera solo se avevano già un lavoro o un permesso di soggiorno. A differenza della Germania, che ha aperto le porte a centinaia di migliaia di persone dalla Turchia già nel 1961, la Svizzera non ha mai concluso un accordo di reclutamento con il Paese a cavallo tra Asia ed Europa.

Eppure, la Confederazione aveva firmato un'intesa di questo tipo con l'Italia nel 1946 e con la Spagna nel 1961. La cultura e la religione erano troppo diverse, sosteneva chi era contrario. "I lavoratori e le lavoratrici dalla Turchia non erano ufficialmente desiderati dalla Svizzera. Sono stati reclutati dalle aziende in modo mirato", affermano Ayse Yavas e Gaby Fierz.

Gaby Fierz si intrattiene con Ayse Yavas.

Nemmeno l'opinione pubblica vedeva di buon occhio l'arrivo di queste persone immigrate. Si parlava spesso di "sovrappopolazione straniera" o del "problema turco". Questa immagine non è migliorata negli anni '80, quando sempre più attivisti/e politici e membri delle minoranze curde hanno cercato asilo nella Confederazione. Sono stati descritti come "falsi richiedenti l'asilo".

Tra accoglienza e discriminazione

La popolazione elvetica si è comunque dimostrata accogliente. "Chi poteva permetterselo affittava una stanza in case svizzere", racconta Meryem Yavas, moglie di Hüseyin. La donna ricorda di essere stata accolta bene. Quando la coppia ha voluto mettere su famiglia, però, il messaggio è stato chiaro: "Non abbiamo posto per i bambini".

All'epoca, per le persone di origine straniera non era facile trovare un appartamento. I casi di razzismo erano frequenti. "Alcune agenzie immobiliari avvertivano che 'gli stranieri non sono i benvenuti'", ricorda Murat Muharrem Varan nella mostra.

Bambini separati dai genitori

Ayse Yavas e Gaby Fierz evidenziano anche le dolorose separazioni in alcune famiglie. In Svizzera, molte persone immigrate non riuscivano a trovare soluzioni per la custodia dei figli mentre lavoravano, perché le strutture di accoglienza dell'epoca erano troppo costose. Per questo motivo, negli anni '70 e '80, molti bambini e bambine sono stati affidati alle loro famiglie in Turchia, a volte per diversi anni.

Ercan Recan. Ha trascorso l'infanzia nel complesso residenziale "In den Wyden", si è trasferito a Istanbul all'età di 13 anni per frequentare il liceo austriaco e ha studiato scienze ambientali all'İstanbul Teknik Üniversitesi e al Politecnico federale di Zurigo ETHZ. Zurigo, 2021. © Ayse Yavas

Ümmügül e Muharrem Murat Varan. Il calzolaio di formazione è arrivato in Svizzera alla fine degli anni '60, dove ha lavorato inizialmente in una piccola fabbrica di scarpe di Wohlen. Poi ha lavorato per Bally e in seguito Suhner. Ümmügül ha lavorato per alcuni anni per Bally e poi ha vissuto per 17 anni a Istanbul assieme ai due figli. Oggi, la coppia vive di nuovo insieme a "In den Wyden". Birr, 2021. // Nesteren Tural Recan. Amica d'infanzia di Ayse Yavas. I loro genitori erano amici. Nesteren Recan Tural ha trascorso i primi anni di vita con i nonni materni a Istanbul ed è poi cresciuta nel complesso residenziale "In den Wyden". Dopo aver completato la formazione commerciale, ha trascorso un anno a Istanbul lavorando in un'agenzia di viaggi e come guida turistica. Oggi, la madre di due figli è attiva come impiegata di commercio. Rütihof, 2021. © Ayse Yavas

Güzin Merve. Muhtar, a capo della comunità di Anadolu Hisarı, di seconda generazione. È stata introdotta all'attività di muhtar dalla mamma. Anadolu Hisarı, Istanbul. © Ayse Yavas

Ahmet Yavaş. È cugino di Hüseyin Yavaş. I due sono cresciuti insieme nella Sarı Kısla (casa gialla), la casa d'infanzia di Hüseyin Yavaş e l'attuale albergo di Anadolu Hisarı. Anadolu Hisarı, Istanbul // Peri La Roche è figlia di Ayse Yavas e Andreas La Roche. Zurigo, 2021. © Ayse Yavas

Neda e Imre Sarkany. Ex vicini della famiglia Yavaş nel complesso residenziale "Reutenen", dove vivono ancora oggi. Windisch, 2020. © Ayse Yavas

Gençosman Yavaş. Fratello di Ayse Yavas. Dalla fine degli anni '80 vive a Istanbul, dove è musicista, autore di libri per bambini e traduttore. Kadıköy, Istanbul. 2021 // Tüba Saxer. Figlia di Memduh e Nesrin Yeşiltepe. Memduh Yeşiltepe era uno degli undici uomini arrivati a Brugg da Istanbul nell'estate del 1963 con Hüseyin Yavaş. Tüba Saxer è cresciuta con la sua famiglia nel complesso residenziale dell'azienda Georg Fischer "Bananenblöcken" a Brugg. Oggi, la parrucchiera e imprenditrice di formazione gestisce assime al marito l'azienda SATO (elettrovalvole, pompe, tubi, attrezzature sanitarie e accessori per bagno). Melligen, 2021. © Ayse Yavas

Devin Tural. È figlio di Nesteren Recan Tural. Rütihof, 2021. © Ayse Yavas

Margrit Zimmermann. Si è sposata con Hamdi Ulukurt (1936-1969) che, come Hüseyin Yavaş, era arrivato da Istanbul in Svizzera all'inizio degli anni '60. Hanno avuto una figlia. Margrit Zimmermann ha lavorato presso le PTT (Poste, telefoni e telegrafi) e successivamente presso Swisscom (telecomunicazioni). Per molti anni è stata attiva in politica, rappresentando l'ex Partito popolare democratico (oggi Alleanza del Centro) nel consiglio comunale di Brugg alla fine degli anni '80 e negli anni '90. // Nihal e Ibrahim Kıran. Zia e zio materni di Ayse Yavas. Ibrahim Kıran è stato uno dei 70 uomini di Doğancalı che, grazie all'intervento di Hüseyin Yavaş, ha ottenuto un lavoro presso l'azienda Georg Fischer, nella fonderia di ghisa grigia di Brugg. In seguito, ha lavorato presso la fonderia Oehler di Aarau. Doğancılı, 2021. © Ayse Yavas

Özgür Ozan Akçay. È cresciuto nel complesso residenziale "In den Wyden" ed è amico di Gençosman Yavaş ed Ercan Recan. Birr, 2020. © Ayse Yavas

Markus Mäder. Era l'insegnante di Ayse Yavas alla scuola media di Windisch. Aarau, 2020 // Malik Kolcu. È figlio di Filiz Kolcu Kıran e pronipote da parte materna di Ayse Yavas. Oberrohrdorf, 2021. © Ayse Yavas

Anche i bambini e le bambine di origine turca che frequentavano la scuola in Svizzera sono stati discriminati. Nell'esposizione di Aarau, una donna racconta che quando nella sua classe scomparve una collana, fu subito sospettata di averla rubata. Quando si capì che non era così, nessuno le chiese scusa.

Legami forti

Al di là delle esperienze di discriminazione, la popolazione svizzera e la diaspora turca hanno stabilito forti legami. "Erano più attraenti, curati ed eleganti dei nostri uomini svizzeri", ricorda Margrit Zimmermann, che ha sposato Hamdi Ulukurt, un giovane turco venuto in Argovia per lavorare.

Zimmermann parla dei primi sguardi scambiati in piscina, il luogo di incontro della gioventù. Oggigiorno, circa la metà dei matrimoni è celebrata tra due persone di nazionalità diversa, ma all'epoca questo avveniva raramente.

Attualmente, nella Confederazione vivono ancora 130'000 persone di origine turca, di cui quasi la metà ha ottenuto il passaporto elvetico.

