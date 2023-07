L'inverno senza neve provoca un minor numero di morti da valanga nelle Alpi svizzere

Il 28 dicembre 2022 è stata segnalata una valanga sul monte Pazolastock, a un'altitudine di 2.550 metri, vicino a Tujetsch, nel Cantone dei Grigioni. L. Braun

Quindici persone sono morte a causa di valanghe nelle Alpi svizzere quest'inverno, che è stato molto più caldo e secco del normale, con una profondità media della neve molto inferiore alla media.

Secondo l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF)Link esterno, al 31 marzo erano state registrate 15 vittime in 12 valanghe .Link esterno Il numero medio di vittime entro la fine di marzo è 17.

L'attività valanghiva è aumentata nella seconda metà di dicembre e nella prima metà di gennaio e febbraio. Ma a causa della scarsa copertura nevosa e delle rare nevicate, l'attività valanghiva è stata relativamente bassa da gennaio all'inizio di marzo, ha dichiarato l'istituto.

Più tardi, a marzo, le abbondanti precipitazioni su gran parte del territorio, combinate con un fragile manto nevoso vecchio, hanno portato a persistenti situazioni critiche di valanghe e a numerosi incidenti da valanga.

Nelle Alpi svizzere il clima è stato molto più caldo e secco del normale. Le alte quote (sopra i 2.000 metri) erano coperte di neve all'inizio di novembre. Ma tra i 1.000-2.000 metri le nevicate sono state limitate. A basse quote (sotto i 1.000 metri) la neve è stata presente solo per pochi giorni a metà dicembre, a fine gennaio e a marzo.

Per tutto l'inverno, la media delle nevicate è stata ben al di sotto della media.

"Tra la metà di febbraio e la metà di marzo, l'altezza della neve nell'area alpina svizzera non è mai stata così bassa dall'inizio delle misurazioni", ha dichiarato l'SLF.

Negli ultimi 20 anniLink esterno, in Svizzera sono state segnalate in media 100 valanghe all'anno che hanno coinvolto persone. Ogni anno muoiono in media 23 persone a causa di valanghe, la maggior parte delle quali (90%) in aree montane aperte, dove si pratica lo sci fuori pista, lo snowboard o il backcountry touring con gli sci o le racchette da neve. Nelle aree controllate (strade, ferrovie, comunità e piste da sci protette) la media annuale di 15 anni di vittime è scesa da 15 alla fine degli anni '40 a meno di una nel 2010. L'ultima volta che qualcuno è morto in un edificio colpito da una valanga è stato nel 1999.

