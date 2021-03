La pandemia frena la crescita degli svizzeri all'estero

Keystone / Laurent Gillieron

Nel 2020 la Quinta Svizzera è cresciuta dello 0,7%, meno rispetto agli anni precedenti. Due terzi dei 776'300 svizzeri all'estero vivono in Europa.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 marzo 2021 - 14:52

swissinfo.ch

La statistica degli svizzeri dell'estero, realizzata dall'Ufficio federale di statistica (UST), indica che nel 2020, l'anno della pandemia, le dimensioni demografiche della Quinta Svizzera sono rimaste sostanzialmente stabili rispetto all'anno precedente: l'aumento delle persone che si sono registrate in una rappresentanza svizzera all'estero è stato dello 0,7%.

Nei due anni precedenti, l'aumento dei residenti all'estero era stato maggiore: 1,1% nel 2018 e 1,4% nel 2019.

In ogni caso, oltre un cittadino svizzero su dieci vive all'estero: alla fine del 2020 gli svizzeri all'estero erano 776'300. Di questi 207'375 sono iscritti in un registro elettorale.

Kai Reusser / swissinfo.ch

Popolazione anziana in aumento

Nella fascia di età sopra i 65, l'incremento è stato tuttavia notevole anche nel 2020: il numero di persone in età di pensionamento è progredito del 2,8%.

Alla fine del 2020, gli svizzeri all’estero di età inferiore ai 18 anni erano il 21,1%, cioè 163'800 persone, un numero pressoché stabile rispetto all’anno precedente. Nella fascia di età tra i 440'000 persone dai 18 e ai 64 anni (56,7%) e 172'500 persone di 65 anni o più (22,2%).

Complessivamente, la proporzione di donne continua ad essere superiore rispetto a quella degli uomini.

Gli svizzeri all'estero prediligono l'Europa

Rispetto al 2019, il numero di cittadini svizzeri è aumentato in Europa (+1,4%) e in Oceania (+0,7%), mentre è diminuito in America (–0,2%), in Asia (–1,0%) e in Africa (–2,9%).

Sui 490'800 svizzeri all’estero che vivono in Europa (63%), 200'900 risiedono in Francia e nei suoi territori d’oltremare. Dietro la Francia si situano la Germania (94'600 persone), l’Italia (50'200), il Regno Unito (37'700) e la Spagna (24'500). Negli altri continenti risiedono 285'500 cittadini svizzeri, segnatamente il 24% in America, il 7% in Asia, il 4% in Oceania e il 2% in Africa.

Altri sviluppi Altri sviluppi Il lungo cammino verso il suffragio femminile Perché ci è voluto così tanto tempo per introdurre il suffragio femminile in Svizzera?

Le maggiori comunità svizzere fuori dai confini europei si trovano negli Stati Uniti (81'300 persone), in Canada (40'600), in Australia (25'700) e in Israele (21'400).

Statistica degli svizzeri all’estero La statistica recensisce ogni anno i cittadini e le cittadine svizzeri non domiciliati in Svizzera e registrati presso la rappresentanza competente svizzera all’estero (ambasciata, consolati generali). I dati sono raccolti dalla rete consolare End of insertion

Articoli menzionati Il lungo cammino verso il suffragio femminile