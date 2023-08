La Svizzera è veramente così felice?

© Keystone / Andrew Cornaga

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 agosto 2023 - 11:57

La maggior parte delle persone che vivono in Svizzera sono felici e soddisfatte della loro vita. È quanto mette in evidenza un grande sondaggio della SSR, con il 61% della popolazione che dice di stare bene o molto bene, e solo il 5% afferma di non essere soddisfatto. In linea di conto devono però entrare anche dei fattori psicologici che spingono a dichiararsi felici e la reticenza di chi non è soddisfatto a partecipare a questi sondaggi.

Con "dialogo" la SSR vi propone una selezione di contenuti da tutte le redazioni nazionali (SRF, RTS, RTR, Swissinfo e RSI) per approfondire un tema dalle molte sfaccettature.

Per leggere gli articoli cliccate quiLink esterno.

All’interno dell’offerta troverete anche uno spazio di dibattito online, moderato e tradotto nelle quattro lingue nazionali e in inglese, per discutere dell’argomento.

Per partecipare al dibattito cliccate quiLink esterno.

