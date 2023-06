La Svizzera scende nella classifica mondiale dell'uguaglianza

La Svizzera, solitamente elogiata per la sua istruzione, è al 102° posto per la parità di genere nei risultati scolastici. © Keystone / Gaetan Bally

La Svizzera è scesa di otto posizioni - al21° posto - nell'indice annuale dell'uguaglianza di genere del Forum economico mondiale (WEF). Più in generale, la situazione globale su questo tema è stagnante: al ritmo attuale ci vorranno 131 anni per raggiungere la parità.

Una settimana dopo che le donne di tutta la Svizzera hanno marciato contro la disuguaglianza e il sessismo, il Global Gender Gap Report 2023 del WEF rivela che il Paese alpino ha fatto leggermente peggio dell'anno scorso in termini assoluti. Non si colloca nemmeno tra i primi Paesi in termini di salari, con una riduzione del divario di genere di appena il 70%.

Tra i singoli Paesi, la performance della SvizzeraLink esterno è di gran lunga inferiore a quella dell'Islanda, che rimane la migliore. La Norvegia è salita al secondo posto, superando la Finlandia. Per quanto riguarda le regioni, per il secondo anno consecutivo l'Europa è la regione che è riuscita a ridurre maggiormente la differenza tra uomini e donne, di quasi il 77%. La Svizzera è al 13° posto in questo blocco regionale.

Dei quattro indicatori inclusi nella valutazione del WEF, pubblicata mercoledì a Ginevra, la Svizzera si colloca solo al 63° posto per la partecipazione economica. Peggio ancora, il Paese, che di solito viene elogiato per la sua istruzione, è al 102° posto per la parità di genere nei risultati scolastici. Tuttavia, rimane al primo posto per il tasso di alfabetizzazione, l'accesso all'istruzione superiore e il rapporto di natalità.

La Svizzera è al 115° posto per la salute, l'unico indicatore in cui è migliorata nell'ultimo anno rispetto agli altri Paesi. D'altra parte, è nella top 15 per l'emancipazione politica, al 14° posto.

131 anni per la parità

Secondo gli autori del rapporto, la parità di genere a livello globale è tornata ai livelli pre-Covidio, ma il ritmo del cambiamento è stagnante a causa delle crisi convergenti che rallentano i progressi. Il divario globale tra i sessi si è ridotto di 0,3 punti percentuali rispetto all'edizione dello scorso anno.

"Sebbene ci siano stati segnali incoraggianti di ripresa verso i livelli pre-pandemia, le donne continuano a sopportare il peso dell'attuale crisi del costo della vita e delle perturbazioni del mercato del lavoro", ha dichiarato Saadia Zahidi, direttore generale del WEF. "Una ripresa economica richiede tutta la potenza della creatività, delle idee e delle competenze diverse. Non possiamo permetterci di perdere slancio nella partecipazione e nelle opportunità economiche delle donne".

Il Rapporto sul divario globale di genere, giunto alla 17a edizione, afferma che al ritmo attuale ci vorranno 131 anni per raggiungere la parità. Si tratta di un passo indietro, poiché si sarebbero dovuti attendere 100 anni senza le regressioni del 2020 e del 2021.

Il WEF ha analizzato le differenze in 146 Paesi. Di questi, 102 sono presenti nell'indice dal 2006. Non sono stati inclusi nel 2022 Russia, Cuba, Croazia, Iraq, Mauritania, Papua Nuova Guinea, Siria, Venezuela, Yemen e Trinidad e Tobago.

