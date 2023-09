La vita del Re dell'ananas, Johann Dähler

Johann Dähler con personale della sua piantagione di ananas a Tiassalé (Costa d'Avorio). SRF

Figlio di un contadino del Canton Turgovia, partì alla volta dell'Africa e l'America centrale per lanciarsi nella coltivazione di ananas. Ora il suo viaggio è giunto al termine.

Il turgoviese Johann Dähler, conosciuto come "il Re dell'ananas", è morto la scorsa settimana all'età di 70 anni all'Inselspital di Berna dopo una breve malattia. La notizia è stata riportata da 20 Minuten e il figlio Stéphane ha confermato il decesso.

La vita di Dähler ha avuto molti alti e bassi. Nel 1972, poco dopo aver terminato la scuola, il figlio del contadino fu preso dalla sete di avventura. Trovò la sua prima vera ispirazione in Africa, più precisamente in Costa d'Avorio, quando per la prima volta entrò in contatto con gli ananas.

In Africa occidentale lavorò in una fabbrica di conserve di ananas. Tornato in Svizzera, si accorse che nel Paese non erano disponibili ananas freschi.

Il dramma dell'ananas: ascesa, caduta, fuga

Il futuro Re dell'ananas costruì gradualmente il suo impero e iniziò a esportare ananas freschi in Svizzera con la compagnia aerea Swissair. In questo modo, svolse un lavoro pionieristico. Dähler possedeva la più grande piantagione di ananas della Costa d'Avorio. Si estendeva su 2'000 ettari e dava lavoro a 1'500 persone.

All'inizio del millennio, le cose cominciarono ad andare storte per Dähler, che perse tutti i suoi terreni da un giorno all'altro. Aveva bisogno di prestiti, ma non li ottenne e le sue piantagioni in Africa fallirono. L'emigrante lasciò la Costa d'Avorio e tornò in Svizzera senza un soldo.

Nel frattempo, nel Paese dell'Africa occidentale era scoppiata la guerra civile dopo un colpo di Stato militare. La moglie di Dähler, Jolanda, e i loro tre figli piccoli si trovavano ancora ad Abidjan. Anche loro dovettero fuggire di nascosto. Il capitolo Costa d'Avorio si concluse con un incubo per la famiglia.

Successo in Costa Rica, ritorno in Africa occidentale

Tornato in Svizzera, Dähler commerciava frutta, ma sognava ancora di tornare in Costa d'Avorio. Continuò a lavorare ossessivamente e nel 2004 aprì una nuova piantagione di ananas, questa volta in Costa Rica. Con successo.

Il cuore di Dähler, però, apparteneva al continente africano. Dopo più di dieci anni, il Re dell'ananas tornò in Costa d'Avorio, con un piano segreto: riacquistare le vecchie piantagioni.

Un ultimo desiderio

Con l'avanzare dell'età, il clima dell'Africa occidentale cominciò a condizionarlo sempre di più. Dopo un attacco di cuore, Dähler trasferì la sua residenza principale in Svizzera. A tenerlo in vita contribuì anche un rene donato dalla moglie.

Ora, dopo la sua morte, si sta realizzando il suo ultimo desiderio: essere sepolto nella piantagione, accanto alla cappella che aveva costruito per i lavoratori locali. Lì, dove visse il suo sogno, ma anche un incubo, eppure vi tornò. Questo era Johann Dähler, figlio di un contadino di Fruthwilen che ha conquistato la Svizzera e il mondo con un frutto esotico.

