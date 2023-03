Le donne svizzere scendono di nuovo in piazza per combattere le disuguaglianze

Migliaia di donne hanno partecipato a scioperi in tutta la Svizzera dal 2019. Keystone/cyril Zingaro

Migliaia di donne sono attese in sciopero in tutta la Svizzera il 14 giugno, con i sindacati che chiedono la parità salariale.

Il divario retributivo tra i sessi sarà al centro dello sciopero delle donne di quest'anno, insieme alla protesta contro altre forme di discriminazione e molestie sul posto di lavoro.

La Federazione sindacale svizzera ha dichiarato martedì che l'anno scorso le donne hanno portato a casa in media il 43% di reddito in meno rispetto agli uomini.

Una parte di questa discrepanza può essere spiegata dal maggior numero di donne che lavorano a tempo parziale e che svolgono lavori meno retribuiti, come le pulizie.

Ma le donne guadagnano anche il 18% in meno degli uomini per lavori analoghi, rendendo la Svizzera uno dei peggiori Paesi in Europa per quanto riguarda la disparità di retribuzione.

La Federazione sindacale ha denunciato che dal primo sciopero nazionale del 2019 non è stato fatto praticamente alcun progresso in materia di diritti delle donne.

Tra questi, la continua mancanza di asili nido che consentirebbero a un maggior numero di donne di lavorare.

