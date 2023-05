Questo contenuto è stato pubblicato il 03 maggio 2023

Bruno Kaufmann Bruno è il corrispondente di SWI swissinfo.ch per la democrazia globale,, un suo tema di predilezione sul quale ha uno sguardo a livello globale. Da oltre trent’anni è corrispondente estero per la Radiotelevisione svizzera SRF. È anche direttore delle relazioni internazionali della Fondazione Svizzera per la Democrazia, copresidente del Global Forum on Modern Direct Democracy e co-iniziatore della Lega Internazionale delle Città Democratiche.

Care lettrici e cari lettori della newsletter sulla democrazia di swissinfo.ch,

la libertà di stampa è una parte fondamentale della nostra società libera e un prerequisito per poter proporre ogni giorno articoli, reportage, analisi, e impressioni dalla Svizzera e da tutto il mondo, senza che nessuno ponga limiti o imposizioni a ciò che scriviamo e come.

È il diritto universale di ottenere e diffondere informazioni e di esprimersi liberamente. Ora, la libertà di stampa è però sotto pressione come mai negli ultimi vent'anni. Oggi, 3 maggio, è la Giornata mondiale della libertà di stampa, una ricorrenza che fu proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1993.

Da allora, la base per misurare la libertà di stampa è la "Dichiarazione di Windhoek", un documento in cui la "creazione di una stampa indipendente, pluralista e libera" viene descritta come la "pietra angolare della democrazia e dello sviluppo economico". Grazie alla Dichiarazione, organizzazioni quali Reporter senza frontiereLink esterno possono effettuare delle valutazioni annuali della libertà di stampa nel mondo.

Questa libertà fondamentale è sempre più erosa e oggi la sua situazione è considerata "buona" solo in otto Stati su 179. La Svizzera non appartiene a questa categoria, bensì al gruppo di 39 Paesi in cui la situazione è giudicata "soddisfacente". Il motivo è la crescente concentrazione dei media e le nuove leggi che limitano la libertà di stampa.

Per la Giornata mondiale della libertà di stampa, vi invitiamo a (ri)scoprire la nostra serie "Voci di libertà". È stata lanciata nell'estate del 2021 ed è periodicamente arricchita con nuovi episodi. Queste voci di giornalisti/e e attivisti/e provenienti da diversi Paesi e continenti del mondo ci fanno capire in modo chiaro perché la libertà di stampa è un bene prezioso che vale la pena di difendere ogni giorno. Sia come reporter che come lettore e lettrice.

Bruno Kaufmann

Corrispondente sulla democrazia a livello internazionale

Di seguito una selezione delle nostre "Voci dal mondo":

Altri sviluppi Altri sviluppi Marie Maurisse: la libertà di stampa è sotto pressione anche in Svizzera Questo contenuto è stato pubblicato il 06 dic 2021 Una nuova legge potrebbe impedire ai media di pubblicare alcuni articoli critici, dice la giornalista investigativa.

Altri sviluppi Altri sviluppi Parlare liberamente in una società non libera Questo contenuto è stato pubblicato il 09 lug 2021 Creare un media indipendente a Cuba e lavorarci comporta molte sfide. Ma questo è esattamente quello che ha fatto Jessica Dominguez Delgado.

Altri sviluppi Altri sviluppi Sul filo del rasoio come difensore della democrazia in Thailandia Questo contenuto è stato pubblicato il 26 nov 2021 La legge che criminalizza le critiche alla monarchia è un ostacolo alla libertà d'espressione in Thailandia, spiega il giornalista Pravit Rojanaphruk.

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative