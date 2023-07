Morte di un nigeriano: la famiglia si appella all'assoluzione della polizia svizzera

Simon Ntah (a sinistra), avvocato della famiglia di Mike Ben Peter, e Bridget Efe (a destra), vedova di Mike Ben Peter, dopo l'assoluzione da parte di un tribunale svizzero, il 23 giugno, di sei agenti di polizia bianchi dall'accusa di omicidio colposo per la morte del 39enne nigeriano. © Keystone / Jean-christophe Bott

La famiglia di un uomo nigeriano morto per un attacco di cuore durante il suo arresto a Losanna nel 2018 ha presentato ricorso contro la recente assoluzione di sei agenti di polizia dall'accusa di omicidio.

2023

Simon Ntah, l'avvocato della famiglia di Mike Ben Peter, ha confermato lunedì che è stato presentato un ricorso al tribunale cantonale contro le recenti assoluzioni.

"Crediamo che i fatti siano stati indagati male. La famiglia non ha intenzione di arrendersi", ha dichiarato Ntah all'agenzia di stampa Keystone-SDA.

Il 23 giugno, il tribunale distrettuale di Losanna ha assolto sei agenti di polizia, tutti bianchi, dall'accusa di omicidio colposo per la morte di Mike Ben Peter, un nigeriano di colore di 39 anni che ha avuto un infarto fatale dopo essere stato trattenuto in strada durante un arresto.

Il tribunale ha stabilito che gli agenti non erano responsabili dell'attacco cardiaco fatale subito da Ben Peter. Il giudice Pierre Bruttin ha definito il caso "tragico", ma ha affermato che gli agenti dovevano essere assolti sulla base delle prove che si basavano sulle testimonianze di esperti medici.

Gli agenti avevano negato le accuse, che avrebbero potuto comportare una pena massima di tre anni di carcere se fossero stati condannati. Le leggi svizzere sulla privacy non consentono di fare il loro nome.

Bruttin ha dichiarato che la morte di Ben Peter è stata "multifattoriale", citando tra i fattori la sua obesità e lo stress della situazione.

Secondo l'accusa, gli agenti hanno notato Ben Peter per la prima volta durante un pattugliamento antidroga, dopo che aveva raccolto una busta che poi si è rivelata contenere marijuana. Secondo l'accusa, Ben Peter non ha risposto alle richieste della polizia e gli agenti hanno usato spray al peperoncino e calci alle costole e all'inguine per metterlo a terra e ammanettarlo.

L'uomo ha continuato a lottare mentre veniva tenuto a faccia in giù dagli agenti per tre minuti, fino a quando non hanno notato che sembrava privo di sensi. Ben Peter è stato poi dichiarato morto in seguito a un attacco cardiaco.

Proteste e vandalismo

I sostenitori della famiglia della vittima hanno lasciato l'aula durante la lettura del verdetto gridando "vergogna" e "scandalo". Poco dopo, circa 100 manifestanti sono entrati nell'edificio giudiziario fischiando e gridando "assassino" agli avvocati della difesa e alla polizia.

Al termine del verdetto, la vedova di Mike Ben Peter ha annunciato che non si sarebbe arresa e che sarebbe "tornata" davanti ai giudici.

Durante il processo, Ntah ha lasciato intendere che avrebbe fatto appello, facendo addirittura riferimento alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Durante il fine settimana, l'edificio del Palais de Justice, sede del tribunale distrettuale di Losanna, è stato oggetto di atti di vandalismo. La porta d'ingresso è stata imbrattata con vernice bianca, mentre le parole "RIP" e "Mike" sono state scritte con lo spray rosso in fondo alle scale.

La morte di Ben Peter ha scatenato proteste per chiedere una riforma della polizia, anche se gli avvocati della difesa hanno respinto il paragone con il caso di George Floyd, morto in custodia della polizia negli Stati Uniti nel 2020.

Un gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha affermato l'anno scorso che in Svizzera esiste un razzismo sistemico in un rapporto che solleva gravi preoccupazioni per "l'uso eccessivo della forza e l'aspettativa di impunità da parte della polizia" e ha citato questo caso. Uno studio commissionato dal governo svizzero ha riconosciuto che il razzismo è strutturale.

