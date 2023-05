Non volerà più nei cieli svizzeri, il "Tante Ju" finisce in Germania per un franco simbolico

Lo schianto dello Junker Ju-52 nei pressi di Flims (GR) nell'agosto 2018 è stato uno degli incidenti più gravi della storia dell'aviazione svizzera. Kantonspolizei Graubünden

Dopo l'incidente di uno Junkers Ju-52, la Ju-Air di Dübendorf sognava una rinascita. Ma questa speranza rischia di svanire.

Per decenni, lo Ju-52 –Tante Ju (Zia Ju), come è stato soprannominato nel corso della Seconda guerra mondiale – ha conquistato i cuori della popolazione svizzera durante i voli turistici. Nel 2018, tuttavia, un aereo si è schiantato nei pressi di Flims, nel Canton Grigioni. Tutte le venti persone a bordo hanno perso la vita. Da allora, gli aerei sono stati messi a terra.

Ma la Ju-Air, con sede a Dübendorf, aveva pianificato una rinascita. Uno dei tre aerei originali, l'"HB-HOS", doveva tornare a volare. A questo scopo, l'aereo era stato trasferito alla Junkers-Flugzeugwerke AG, con sede nel cantone di San Gallo. L'azienda avrebbe dovuto ristrutturare l'aereo d'epoca rendendolo nuovamente idoneo al volo. Ma non se ne è fatto nulla, come si è saputo l'anno scorso.

Ora l'"HB-HOS" si trova in un museo in Germania. Come riporta il portale aeronautico "Skynews.ch", l'apparecchio si trova da qualche giorno a Wernigerode, nella Sassonia-Anhalt, a circa 50 chilometri a sud di Braunschweig.

L'"HB-HOS" è stato venduto per un franco simbolico, conferma Andreas Züblin, amministratore delegato di Centennial Aircraft Services AG, come è stata recentemente ribattezzata la Junkers-Flugzeugwerke.

"Abbiamo fatto di tutto per riportare in volo questo aereo", dice Züblin. È stata investita una somma milionaria, dice. "Ma l'Ufficio federale dell'aviazione civile ci ha consigliato di non far volare di nuovo lo Ju-52 in queste condizioni".

Regole più severe per l'aviazione d'epoca Dopo l'incidente di uno Ju-52, avvenuto quattro anni fa, il Governo svizzero ha deciso di adottare regole più severe per gli aerei d'epoca. I voli con questi apparecchi non possono più essere offerti a livello commerciale. Tuttavia, i voli non commerciali sono ancora possibili. Per quelli dei membri di un club, possono ancora essere presenti a bordo al massimo nove persone. E non più di sei di loro possono essere passeggeri. End of insertion

La Ju-Air di Dübendorf è delusa e costernata. L'aereo avrebbe dovuto essere restituito al Museo dell'Aviazione di Dübendorf. La Junkers-Flugzeugwerke non avrebbe rispettato l'accordo.

"In realtà, l'aereo avrebbe dovuto esserci riconsegnato per essere esposto in condizioni decenti", ha dichiarato Christian Gartmann, portavoce della Ju-Air di Dübendorf, alla Radiotelevisione della Svizzera tedesca SRF. Purtroppo, la promessa non è stata mantenuta. I fronti sembrano essersi induriti.

Non c'era alcun interesse da parte della Ju-Air a rilevare l'"HB-HOS", afferma Andreas Züblin di Centennial Aircraft Services AG, che non avendo partecipato all'epoca alle trattative preferisce non commentare ulteriormente.

Tuttavia, Christian Gartmann non ha perso completamente la speranza. Uno Ju-52 si trova ancora nel museo dell'aviazione di Dübendorf. "Vorremmo rimetterlo in servizio", dice Gartmann. Nonostante i problemi avuti, la Ju-Air continua a contare sulle officine aeronautiche di San Gallo. "Non possiamo farlo senza un supporto esterno", riassume il portavoce della Ju-Air.









