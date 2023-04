Oltre 800.000 cittadini svizzeri vivono all'estero

L'Europa è ancora la destinazione preferita dai cittadini svizzeri che si trasferiscono all'estero. La comunità svizzera più numerosa vive in Francia (206.400). Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved

Il numero di cittadini svizzeri che vivono all'estero è cresciuto di un terzo negli ultimi dieci anni, superando la soglia degli 800.000, come rivelano le nuove statistiche per il 2022.

06 aprile 2023

FSO/swissinfo.ch/sb

L'Ufficio federale di statistica (UST) ha reso notoLink esterno giovedì che il numero di cittadini svizzeri residenti all'estero è cresciuto dell'1,5% tra il 2021 e il 2022, superando quota 800.000. Continua la costante tendenza all'aumento degli ultimi dieci anni: tra il 2002 e il 2022, il numero totale è aumentato del 34%.

L'Europa rimane la loro destinazione preferita (510.900). La comunità svizzera più numerosa vive in Francia (206.400), seguita da Germania (98.100), Italia (51.200), Regno Unito (39.500) e Spagna (25.800).

L'UST ha rilevato che il 23% degli svizzeri all'estero vive in Nord America, il 7% in Asia, il 4% in Oceania e il 2% in Africa. Le comunità più numerose al di fuori dell'Europa si trovano negli Stati Uniti (82.700 persone), in Canada (41.200), Australia (26.100) e Israele (22.800). Tutti questi Paesi hanno registrato un aumento rispetto al 2021, ma l'incremento maggiore è stato registrato in Israele (3,5%).

Per quanto riguarda l'età degli espatriati svizzeri, l'UST ha rilevato che uno su cinque (21%) ha meno di 18 anni, il 56% ha tra i 18 e i 64 anni e il 23% ha 65 anni o più.

Tra il 2002 e il 2022, il numero totale di Svizzeri all'estero è passato da 598.900 a 800.000. L'aumento per continente è stato uniforme, ma l'Asia ha registrato la crescita maggiore (+115%). Il numero di cittadini svizzeri in Asia è più che raddoppiato in questo periodo, passando da 25.400 a 54.600.

In Europa, nell'ultimo decennio le comunità svizzere sono cresciute fortemente in Bosnia-Erzegovina, Serbia, Croazia e Turchia. Nel frattempo, l'Africa centrale e meridionale hanno registrato un calo (rispettivamente -24% e -10%). Cali simili sono stati osservati nei Paesi dei Caraibi e dell'Asia meridionale.

Nel frattempo, l'anno scorso la popolazione residente in Svizzera è aumentata dello 0,8%, raggiungendo gli 8,8 milioni, grazie all'immigrazione che ha compensato un tasso di natalità storicamente basso.

I dati pubblicati dall'UST mostrano che la popolazione è aumentata di 73.900 unità nel 2022, con un incremento simile a quello del 2021. Tutti i 26 cantoni del Paese hanno registrato un aumento.

L'aumento è stato trainato dall'immigrazione: dopo un rallentamento dei nuovi arrivi durante la pandemia di Covid-19 negli anni 2020-2021, l'anno scorso 190.500 persone si sono trasferite in Svizzera, con un aumento del 15% rispetto all'anno precedente, ha dichiarato l'UST. Come negli anni precedenti, i luoghi di provenienza più comuni degli immigrati sono stati i Paesi limitrofi: Germania, Italia e Francia.





