Sgominata banda di turisti... della cocaina 25 agosto 2008 - 09:44 Un gruppo "turistico" proveniente dal Brasile intendeva spacciare in Svizzera 66 chili di coca. La banda - 9 uomini e 5 uomini - è stata incarcerata. L'episodio risale a febbraio, ma è stato resto noto solo lunedì dall'Ispettorato doganale Zurigo-Aeroporto. I quattordici non sono nemmeno riusciti a raggiungere il territorio elvetico: sono stati intercettati e arrestati dalla polizia brasiliana mentre si apprestavano a imbarcarsi sul volo da Fortaleza. Nei loro bagagli gli inquirenti brasiliani hanno trovato 41 chilogrammi di coca. In altre 11 valigie, giunte senza i loro proprietari allo scalo zurighese di Kloten a bordo dell'aereo della compagnia brasiliana sono stati trovati ulteriori 25 chili di "polvere bianca". L'Ispettorato doganale di Zurigo-Aeroporto informa inoltre che allo scalo zurighese in maggio sono stati sequestrati 39 pacchetti contenenti 5,6 chili di cocaina provenienti dalla Repubblica dominicana. La merce era stata dichiarata come derrata alimentare.