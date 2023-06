Si allontana il rischio che un'enorme frana demolisca un villaggio svizzero

Esperti informano i residenti del villaggio evacuato sulla situazione attuale della frana durante un briefing a Tiefencastel, nel Cantone dei Grigioni, il 7 giugno. © Keystone / Gian Ehrenzeller

Secondo le autorità svizzere, la probabilità di un crollo della montagna che sovrasta Brienz/Brinzauls è diminuita, ma non può ancora essere esclusa.

Gli esperti cantonali hanno informato i residenti del villaggio evacuato sulla situazione attuale della frana durante un briefing a Tiefencastel, nel Cantone dei Grigioni, mercoledì sera.

Il villaggio montano di Brienz/Brinzauls si trova a cavallo tra le zone di lingua tedesca e romancia della Svizzera orientale, a un'altitudine di circa 1.150 metri.

Gli 84 residenti del villaggio sono stati evacuati il 12 maggio dopo che i geologi avevano avvertito che una massa di due milioni di metri cubi di roccia che incombeva sul villaggio avrebbe potuto staccarsi. Inizialmente gli esperti avevano previsto che la massa di roccia si sarebbe potuta staccare nelle prossime una o tre settimane. Hanno previsto il 60% di possibilità che la roccia cada in pezzi più piccoli che potrebbero non raggiungere il villaggio o la valle, ma anche il 10% di possibilità che l'intera massa crolli, minacciando vite e proprietà.

Un metro al giorno

Tuttavia, ora sembrano più cauti riguardo allo scenario peggiore.

"Gli specialisti non sanno quando e come questa massa di roccia si staccherà, ma una frana su larga scala è diventata meno probabile, anche se non può essere esclusa", ha detto il 7 giugno Stefan Schneider, geologo e responsabile del servizio di preallarme, agli abitanti del villaggio.

Schneider ha detto che la parte esposta del pendio è scivolata a quasi un metro al giorno, circa dieci volte più velocemente rispetto a un mese fa.

Mercoledì le autorità locali hanno permesso l'accesso al villaggio a un massimo di 30 persone alla volta, per consentire loro di recuperare gli oggetti di prima necessità dalle loro case.

Gli esperti sostengono che, a differenza di molte altre zone instabili delle Alpi, la minaccia di frana di Brienz/Brinzauls non è legata al riscaldamento globale, poiché non c'è lo scioglimento del permafrost sulla montagna vicina.

