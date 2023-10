Stress e burnout sul lavoro

Keystone / Gregorio Borgia

I casi di esaurimento legati alla professione in Svizzera sono in aumento - Approfondite e discutete cause e conseguenze con “dialogo”.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 ottobre 2023 - 11:37

Claire Micallef

Un quarto della popolazione svizzera ritiene di essere a rischio di burnout legato al lavoro e una persona su sei ne ha già subito uno, secondo un ampio sondaggio condotto dalla SSR.

Il problema può toccare tutti: le donne come gli uomini, dirigenti e dipendenti, giovani e anziani. Centinaia di migliaia di persone sono interessate, con un importante impatto sulla loro vita ma anche sulla società in generale.

Con “dialogo” la SSR vi propone una serie di contenuti da tutta la Svizzera, tradotti nelle quattro lingue nazionali e in inglese, per approfondire le conseguenze del problema, così come i metodi per affrontarlo e prevenirlo.

Con “dialogo” troverete anche uno spazio di dibattito online, moderato e tradotto nelle quattro lingue nazionali e in inglese, per discutere dell’argomento senza barriere linguistiche.

Che cos’è “dialogo”? La nuova offerta editoriale mira a favorire il dialogo tra le diverse regioni del Paese. A questo link Link esternopotete farci avere le vostre critiche e commenti, che ci aiuteranno a migliorare la nostra offerta.





