Svizzeri pessimisti sull’economia

Persone in situazione di precarietà fanno la spesa in un negozio di alimentari della Caritas a Ginevra. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Temono una frenata futura e un aumento delle disuguaglianze - Approfondite e discutete il tema con “dialogo”

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 dicembre 2023 - 10:00

Susanne Stöckl, SRF

L’economia svizzera sta piuttosto bene e la disoccupazione è a un livello storicamente basso. La popolazione non è però ottimista guardando al futuro: solo uno svizzero su dieci si aspetta una crescita nei prossimi anni e una grande maggioranza ritiene che il divario tra ricchi e poveri sia eccessivo, secondo il sondaggio “Svizzera, come stai?”Link esterno, a cui hanno partecipato più di 55’000 persone la scorsa primavera.

La percezione della popolazione e i dati non sempre coincidono, spiega a Radio SRF Isabel Martinez, economista del Politecnico di Zurigo. Per quanto riguarda le disuguaglianze di reddito, la Svizzera si trova a metà della classifica internazionale, e questo divario è rimasto relativamente stabile.

Il quadro cambia per quanto riguarda i patrimoni: la disparità in questo campo è più forte. Questa differenza non è una novità, ma la percezione è cambiata, osserva Martinez.

Potete discutere della questione della distribuzione della ricchezza in Svizzera con “dialogo”, in uno spazio di dibattito online moderato e tradotto nelle quattro lingue nazionali e in ingleseLink esterno.

La percezione della disuguaglianza, sottolinea l’economista, è molto importante, perché è spesso la base delle decisioni prese a livello politico.

Con “dialogo” potete scoprire come viene visto il problema nelle diverse regioni del Paese con una selezione di contenuti da tutta la SvizzeraLink esterno, tradotti nelle quattro lingue nazionali e in inglese.

