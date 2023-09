SWI swissinfo.ch premiato con il "Social Impact Award"

Jo Fahy (a sinistra), responsabile del settore multimediale, ha ricevuto il premio dell'International Broadcasting Convention (IBC) ad Amsterdam per conto di SWI swissinfo.ch. ZVG

SWI swissinfo.ch ha ricevuto il Social Impact Award dall'International Broadcasting Convention per la promozione del linguaggio inclusivo basata sui dati in una redazione digitale in dieci lingue.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 settembre 2023 - 11:39

SWI swissinfo.ch

Dal 2022, SWI swissinfo.ch, il servizio internazionale in dieci lingue della Società svizzera di radiotelevisione (SSR), ha rinunciato all'utilizzo del maschile generico. L'uso di un linguaggio inclusivo viene valutato periodicamente; anche tutti i testi e i contenuti fotografici pubblicati vengono valutati con l'obiettivo di raggiungere l'equilibrio di genere. SWI swissinfo.ch si ispira al progetto "50:50 Equality" della BBC, lanciato nel 2017.

Per il suo impegno in quest'ambito, l'International Broadcasting Convention (IBC) ha conferito a SWI swissinfo.ch il Social Impact Award nella categoria "Diversità e inclusione". La cerimonia di premiazione si è svolta il 17 settembre ad Amsterdam, in occasione della 56ª edizione della fiera dedicata all'industria dei media, dell'intrattenimento e della tecnologia.

"Non è possibile parlare della Svizzera senza la diversità"

"Questo premio mi rende davvero felice, è un riconoscimento per gli anni di duro lavoro che abbiamo dedicato a questo progetto", afferma Jo Fahy, responsabile del settore multimediale di SWI swissinfo.ch. "È un progetto che ha richiesto molta disponibilità al cambiamento da parte dei nostri team multilingue e multiculturali".

La direttrice Larissa M. Bieler vede l'uso e la promozione di un linguaggio inclusivo come un compito di tutte le organizzazioni mediatiche, in cui i media del servizio pubblico svolgono un ruolo chiave. "In quanto servizio mediatico internazionale, condividiamo la responsabilità di come i media tengono conto della diversità nel loro linguaggio. Il nostro compito è quello di parlare di tutta la società e, nel caso della Svizzera, questo non è possibile senza la diversità".

Contrastare gli stereotipi

La diversità nei contenuti e nel linguaggio dei media ha un impatto sulla società, sui modelli di pensiero e sul comportamento. Un linguaggio inclusivo significa quindi molto di più di un semplice "gendering". Senza questa consapevolezza del linguaggio inclusivo, alcuni gruppi di popolazione vengono resi invisibili, sottorappresentati o raffigurati in modo distorto. Questo può portare a stereotipi, razzismo e discriminazione.

A livello globale, le donne sono ancora fortemente sottorappresentate nei contributi dei media. Il rapporto tra uomini e donne è di 80-20. In Svizzera, la rappresentanza media delle donne si aggira intorno al 23% (Fög/IKMZ, 2021), con una quota che varia a seconda dell'argomento e della testata.

Articoli menzionati Scoprite di più su SWI swissinfo.ch!

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative