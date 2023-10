Turismo di massa a Lauterbrunnen: "Ci sentiamo come dipendenti di un parco divertimenti"

C'è chi arriva in automobile a Lauterbrunnen solo il tempo di scattare una foto, poi riparte. SRF / Adrian Müller

Il turismo è diventato un problema a Lauterbrunnen, nell'Oberland bernese. La cittadinanza ha dato sfogo al suo malcontento durante una riunione.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2023 - 11:00

SRF

"Siamo disperati, noi locali non abbiamo più un posto a Lauterbrunnen", afferma un residente. La comunità di qusto villaggio della regione della Jungfrau sta soffrendo per l'afflusso di turisti. L'esperienza di quest'estate è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Il Comune si è sentito in dovere di dire la sua a chi abita nel villaggio. Ha quindi organizzato una riunione in cui la cittadinanza ha potuto sfogare la sua rabbia.

Una cascata trafficata

Il turismo di giornata è un problema per il traffico. Ad attirare visitatori e visitatrici è soprattutto la cascata di Staubbach, una delle più alte della Svizzera. "Arrivano con un'auto a noleggio, scattano foto alla cascata e poi ripartono". Il traffico è caotico. "Mi sembra di vivere vicino a un'autostrada, la gente entra in valle e poi riparte. È fastidioso", si lamenta un residente durante l'incontro.

La cascata di Staubbach, una delle attrazioni più gettonate di Lauterbrunnen. Roland Gerth/swiss-image

In effetti, spesso il traffico si blocca lungo la valle. Perché non costruire una barriera? "Sarebbe auspicabile, ma non è fattibile", afferma il sindaco Karl Näpflin. "Da un lato, non esiste una base legale per chiudere la strada cantonale con una barriera, dall'altro, la valle è semplicemente troppo stretta".

Estranei in bagno

Oltre alle strade congestionate e ai parcheggi pieni, alcuni ospiti si comportano male, a dire delle persone residenti: "La gente non si sposta di lato sul marciapiede e le strade sono intasate", dice un partecipante alla riunione. "Soprattutto le persone anziane non sanno come fare", afferma un altro, mentre una terza persona si lamenta per i rifiuti sparpagliati ovunque.

Anche Näpflin racconta alcuni aneddoti legati al turismo di massa: "Dei turisti giocavano a calcio nel nostro cimitero e facevano foto in piedi e sdraiati tra le tombe. Non ci è piaciuto per niente". Ci sono stati incidenti anche nelle case private: "Oggi bisogna chiudere la porta di casa quando si esce in giardino. Altrimenti si rischia di trovarsi improvvisamente un estraneo in bagno".

Il parroco del villaggio Markus Tschanz riassume le preoccupazioni di molte persone: "Ci sentiamo come dipendenti di un parco divertimenti. Persino il falegname deve conoscere tutte le lingue ed è diventato una guida turistica. Non possiamo sfuggire a questa situazione, perché viviamo qui".

Alla ricerca di soluzioni

Si percepisce un senso di impotenza tra le persone che abitano nel villaggio. Come attutire i problemi che il turismo porta con sé? Sono stati appesi manifesti e distribuiti volantini che spiegano le regole di comportamento. Alcune persone sono state messe a dirigere il traffico.

Sono stati allestiti anche dodici servizi igienici mobili. Ciò è stato in parte vietato, dice il sindaco, perché alcuni WC non sono stati installati in zone appropriate. "Per far fronte rapidamente alla situazione, abbiamo dovuto agire illegalmente per un breve periodo", afferma.

La carenza di alloggi, un problema diffuso Un problema che colpisce molte località turistiche è legato allo spazio abitativo, che diminuisce poiché molti appartamenti vengono affittati. È difficile e costoso trovare una casa in cui risiedere in modo permanente. Questo è il caso anche di Lauterbrunnen. Non è più consentito costruire case secondarie, quindi molti appartamenti esistenti vengono venduti e poi affittati, ad esempio tramite Airbnb. Pertanto, non sono più disponibili per le chi vorrebbe abitare lì. L'amministrazione comunale chiede quindi ai proprietari di alloggi di affittarli ai residenti a prezzi ragionevoli. End of insertion

"Non si tratta di soluzioni permanenti. Dobbiamo informare le persone prima che arrivino nella regione della Jungfrau. Devono conoscere le nostre regole e le norme di comportamento nella valle, solo così possono trascorrere il loro soggiorno con noi", afferma Näpflin.

Come misura permanente è previsto l'ingresso con un biglietto e una barriera per la cascata di Staubbach. Altre soluzioni saranno studiate insieme alla Ferrovia della Jungfrau, principale operatore turistico della regione. Tuttavia, Näpflin non è in grado di dire quali potrebbero essere concretamente queste soluzioni.

