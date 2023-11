Un villaggio lotta per i suoi campanacci

Keystone / Arno Balzarini

Nel villaggio bernese di Aarwangen, alcuni nuovi residenti volevano vietare il suono dei campanacci. La popolazione si oppone con un'iniziativa.

In Svizzera, il "Paese delle mucche", le dispute attorno ai campanacci sono frequenti. Persino il Tribunale federale, la più alta istanza giuridica della Confederazione, ha dovuto più di una volta occuparsi degli scampanellii degli animali da pascolo. Negli scorsi mesi, la popolazione del villaggio di Aarwangen è insorta a causa del suono dei campanacci.

Dopo che due coppie appena arrivate nel paese del canton Berna avevano presentato un reclamo presso le autorità comunali contro il suono dei campanacci, si è costituito un vero e proprio movimento a favore dei grossi campanelli messi al collo dei bovini.

1'100 persone a favore dello scampanellio

Un gruppo di residenti locali ha rapidamente lanciato un'iniziativa per preservare non solo i campanacci, ma anche le campane della chiesa.

Le due coppie all'origine della lamentela si sono mostrate meno aperte. Una ha ritirato la denuncia, l'altra ha informato l'amministrazione comunale di volersi trasferire, ha dichiarato il sindaco Niklaus Lundsgaard-Hansen alla Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF.

Ad Aarwangen si scontrano quindi esigenze diverse. Il Comune di quasi 5'000 abitanti è fortemente segnato dai nuovi quartieri residenziali costruiti negli ultimi anni. "Per me il conflitto è un'espressione del divario tra città e campagna", afferma Niklaus Lundsgaard-Hansen.

Molte persone si sono trasferite qui, dice. "La maggior parte di loro non proviene dalla città, ma da aree urbane, che sono meno segnate dalla realtà rurale", dice Lundsgaard-Hansen. Anche il sindaco, d’altronde, si è trasferito nel villaggio appena quattro anni fa.

Votazione sull'iniziativa dei campanacci

Aarwangen deve ora regolamentare ufficialmente lo scampanellio e la tranquillità, conformemente all'ordinanza contro l'inquinamento acustico. L'iniziativa sui campanacci sarà messa ai voti alla prossima assemblea comunale di dicembre. Per quella data, il Cantone spera di aver risolto definitivamente la questione dei campanacci, indicano le autorità da noi contattate.

Nel frattempo, la disputa sui campanacci è arrivata persino in un museo: a Langenthal, il museo locale ha organizzato una speciale mostra.

Le campane, oggetto del contendere, sono appese a un supporto di legno. "Le dispute come quella di Aarwangen non riguardano il rumore, il volume o i decibel, bensì la tolleranza", afferma la direttrice del museo Jana Fehrensen.

Il suono dei campanacci occupa i tribunali

Le mucche al pascolo possono portare i campanacci di notte? Di questo interrogativo si occupano regolarmente gli organi di ricorso e i tribunali di tutta la Svizzera. Poiché non esistono valori limite per il suono delle campane, ogni caso deve essere valutato singolarmente.

- Nel 2021, un tribunale di Argovia ha stabilito che i campanacci non fanno eccezione alle norme in vigore per le ore notturne. Un agricoltore argoviese deve rimuovere i campanacci delle sue mucche a partire dalle 22:00.

- Nel 2019, l'assemblea comunale di Bauma, nel cCantone di Zurigo, ha deciso che i campanacci non fanno rumore. La popolazione residente non può quindi più presentare reclami.

- Nel 2018, il Tribunale federale ha dato ragione a un agricoltore: il suono di campane e campanacci fa parte della realtà locale da decenni, e rientra quindi nelle usanze del posto.

- Nel 1975, Il Tribunale federale ha stabilito che il suono dei campanacci in un'area residenziale andava oltre ciò che poteva essere tollerato e vietato all'allevatore di mettere i campanacci al bestiame durante il pascolo notturno.

