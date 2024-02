Una scuola argoviese in Brasile

Studenti e studentesse della scuola secondaria e del liceo presso la scuola svizzera in Brasile. MÀD/COLÉGIO SUÍÇO-BRASILEIRO DE CURITIBA

Il Cantone di Argovia sponsorizza una scuola a Curitiba, nel sud del Brasile. Si tratta di uno dei 17 istituti svizzeri sostenuti all'estero dalla Confederazione. La scuola argoviese ha ora bisogno di un nuovo palazzetto dello sport.

La scuola svizzera di Curitiba, nel sud del Brasile, il “Colégio Suíço-Brasileiro de Curitiba”, conta 800 alunne e alunni, dalla scuola materna al liceo. Ci sono 14 nazionalità diverse e 26 bambine e bambini hanno il passaporto elvetico.

Una di queste è Milena Merki, di otto anni: “Parliamo molte lingue diverse”, dice. Ma nonostante tutte queste lingue, non si confonde. Milena frequenta la terza classe della scuola svizzera. I suoi genitori sono originari del Cantone di Argovia, ma vivono a Curitiba da molto tempo.

L’istituto svizzero offre tutto ciò che il programma scolastico brasiliano richiede, ma allo stesso tempo viene insegnato anche il programma elvetico. “I nostri alunni e le nostre migliori alunne sono multilingue”, sottolinea il preside Reto Schafflützel. Parlano tedesco. L’inglese viene insegnato dal quinto anno e il francese dal sesto. Chi rimane nella scuola fino a 16 anni ottiene il diploma di scuola secondaria brasiliana e il certificato di maturità internazionale.

Istituti elvetici nel mondo: scuole svizzere riconosciute (rosso) e scuole internazionali con il sostegno della Confederazione (blu). Ufficio federale della cultura (UFC) Office fédéral de la culture (OFC)

La scuola svizzera di Curitiba è patrocinata dal Cantone di Argovia ed è uno dei 17 istituti elvetici all’estero sostenuti dalla Confederazione. È stata fondata nel 1980, quando è stata costruita una centrale idroelettrica vicino a Curitiba, a Itaipu – la centrale idroelettrica più potente al mondo fino alla costruzione della diga delle Tre Gole in Cina nel 2006.

Scuole svizzere nel mondo Nel mondo ci sono 17 scuole svizzere, sovvenzionate e sostenute dalla Confederazione. Si tratta di scuole private senza scopo di lucro. L’insegnamento è biculturale e almeno bilingue. Ogni scuola è patrocinata da un Cantone, che la consiglia e la supervisiona.

Durante i lavori di costruzione in Brasile, è stata coinvolta l’azienda tecnologica di Baden ABB (ex BBC). Molte persone originarie del Cantone di Argovia e della Svizzera hanno trovato lavoro a Itaipu. E poiché hanno portato con sé le loro famiglie, è nato il desiderio di una scuola svizzera, spiega Reto Schafflützel, che dirige l’istituto da quattro anni.

“Piove dentro”

La scuola svizzera di Curitiba è attualmente in fase di ristrutturazione: ha bisogno di un nuovo palazzetto dello sport. Quello attuale è troppo piccolo: “Di conseguenza, a volte tre classi vi fanno ginnastica contemporaneamente. E con il costante aumento del numero di alunni e alunne, la situazione peggiorerà ulteriormente in futuro”, aggiunge il preside. Milena Merki, un’allieva del terzo anno, è ben consapevole della situazione: “Siamo in tanti a fare ginnastica. E piove dentro”.

Una classe d’asilo della scuola svizzera di Curitiba. Nell’istituto sono rappresentate 14 nazionalità. MÀD/COLÉGIO SUÍÇO-BRASILEIRO DE CURITIBA

Anche il Cantone di Argovia sta contribuendo alla costruzione del nuovo edificio. Il Governo ha recentemente stanziato 2 milioni di franchi dal fondo Swisslos.

Integrazione esemplare

Bettina Diem, responsabile della scuola svizzera di Curitiba nel Dipartimento argoviese dell’istruzione, spiega che il patrocinio va a vantaggio non solo della scuola svizzera in Brasile, ma anche del sistema scolastico del cantone. Ad esempio, ritiene che sia possibile imparare dal modo in cui la scuola tratta le numerose nazionalità e lingue diverse. In Brasile non ci sono suddivisioni al livello superiore; tutti i bambini e le bambine frequentano la stessa classe.

Sono 800 gli alunni e le alunne che frequentano la scuola svizzera di Curitiba. MÀD/COLÉGIO SUÍÇO-BRASILEIRO DE CURITIBA MÀD/COLÉGIO SUÍÇO-BRASILEIRO DE CURITIBA

Reto Schafflützel sottolinea anche il valore dello scambio di insegnanti. Attualmente dieci di loro provengono dalla Svizzera, gli altri dal Brasile.

Traduzione dal francese: Sara Ibrahim