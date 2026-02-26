Soddisfazione abitativa: la convivenza funziona, Comparis

Keystone-SDA

La maggioranza degli svizzeri ritiene che un buon rapporto con i vicini è fondamentale per la soddisfazione abitativa. Lo afferma un sondaggio realizzato in dicembre dall'istituto demoscopico Innofact su incarico di Comparis.

(Keystone-ATS) Il 66% degli intervistati afferma che un buon rapporto con il vicinato è importante o molto importante per la propria soddisfazione abitativa. “Parliamo sempre dei prezzi degli affitti. Ma un cattivo rapporto con i vicini può svalutare anche l’appartamento dei sogni”, sostiene l’esperto immobiliare di Comparis Harry Büsser citato in una nota.

Il vicinato, prosegue la nota, è particolarmente importante per gli anziani, le famiglie e i romandi. “Nella Svizzera tedesca si tende a essere più riservati, ma non per questo meno amichevoli”, ritiene Büsser. L’aiuto tra vicini è infatti molto più pronunciato nella Svizzera tedesca (51%) che in quella romanda e in Ticino (41% ciascuno).

Più in generale, il 71% degli intervistati ha contatti personali con almeno una persona del vicinato almeno una volta alla settimana. Il 10% incontra almeno un vicino ogni giorno.

L’82% degli interrogati ha poi dichiarato di non essersi mai sentito a disagio o insicuro nel proprio vicinato negli ultimi 12 mesi. “Questa è una buona notizia”, ha affermato Büsser, secondo cui “la convivenza in Svizzera funziona sorprendentemente bene” e ciò “nonostante l’aumento della densità abitativa”.