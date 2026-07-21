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Soddisfazione dei clienti, Migros è l’operatore più apprezzato

Keystone-SDA

Migros è l'operatore svizzero del settore del commercio al dettaglio che ha la clientela più contenta.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Stando a un sondaggio rappresentativo condotto dal servizio di confronti Moneyland.ch, il gigante arancione conquista il primato della soddisfazione, con un punteggio di 7,6 su 10, pari alla valutazione “buono”.

Subito dietro, a pari merito con 7,4 punti, si piazzano lo storico rivale Coop e Digitec Galaxus (entità controllata dal gruppo Migros). Seguono Ikea, Lidl e Landi, tutte con 7,2 punti, poi Denner, Müller e Otto’s, che totalizzano 7,1 e infine Aldi, Decathlon e Orell Füssli, con 7,0.

L’indagine, condotta su un campione rappresentativo di 1500 persone nella Svizzera tedesca e in Romandia, rivela tuttavia differenze significative tra le regioni linguistiche e tra i generi. Se Migros guida la classifica in entrambe le parti del paese, la catena di drogherie Müller ottiene un gradimento molto più alto nelle parte tedescofona (7,2) rispetto a quella francofona (6,4). Al contrario, Decathlon raccoglie consensi ben maggiori ad ovest (7,2) che a est del paese (6,8). Un dato trasversale emerge nettamente: le donne si dimostrano generalmente più soddisfatte degli uomini per quasi tutti i rivenditori. L’unica eccezione è Denner, che ottiene lo stesso punteggio di 7,1 da entrambi i sessi.

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