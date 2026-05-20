Sogno di una casa nel verde spesso si infrange di fronte a realtà

Keystone-SDA

La metà degli svizzeri sogna una casa unifamiliare isolata e il 43% vorrebbe vivere in campagna. Ma la realtà è sempre più urbana e la distanza tra desiderio e vita reale genera malcontento.

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(Keystone-ATS) A fotografare questi sviluppi è uno studio pubblicato oggi da Moneypark, società attiva nella consulenza e intermediazione nel ramo ipotecario.

Stando alla ricerca, solo il 63% dei cittadini che vivono in città trova una corrispondenza tra l’ambiente abitativo vissuto e quello preferito. Di conseguenza, la soddisfazione riguardo alla situazione abitativa è bassa: solo il 41% si dichiara molto soddisfatto, mentre nei sobborghi la quota sale al 50% e in campagna raggiunge il 58%.

Ancora più netto è il divario per quanto riguarda il tipo di immobile. Tra gli inquilini solo il 34% vive nella tipologia di casa preferita; i proprietari di un appartamento arrivano a una soddisfazione del 54%, mentre i detentori di una casa unifamiliare sono soddisfatti all’89% della loro scelta.

Fra le 1000 persone interpellate nell’ambito di un sondaggio il gruppo più insoddisfatto e desideroso di cambiamento è quello dei 25-40enni che vivono in appartamento in città. Secondo Moneypark, oltre il 70% di questa fascia d’età desidera una proprietà immobiliare e molti risparmiano sistematicamente a questo scopo. Pochi proprietari di lunga data vogliono però vendere, mantenendo l’offerta limitata. A ciò si aggiungono gli elevati requisiti di finanziamento.

La conseguenza è che le preferenze abitative e l’evoluzione reale del mercato continuano ad allontanarsi. “Molte persone preferirebbero vivere in contesti più rurali, ma si trasferiscono nei centri urbani per motivi legati al lavoro, alle infrastrutture e al contesto sociale”, afferma il CEO di Moneypark Lukas Vogt, citato in un comunicato. “Di conseguenza, assistiamo non tanto a un esodo rurale quanto a un processo di urbanizzazione”, conclude l’esperto.