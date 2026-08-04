Soldato russo spara contro commilitoni e civili in Crimea, 4 morti

Keystone-SDA

Condividi

Quattro persone, tra cui tre civili, sono state uccise da un soldato nei pressi di Sebastopoli, in Crimea. Lo ha dichiarato il governatore della città.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Secondo le prime informazioni, un soldato ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni, uccidendo una persona, prima di attaccare dei civili e ucciderne tre”, ha scritto Mikhail Razvojaev su Telegram. L’aggressore, i cui motivi non sono stati immediatamente chiariti, è stato arrestato, secondo la stessa fonte.

Secondo quanto riporta l’agenzia russa Tass, i fatti sono avvenuti nel villaggio di Khmelnitsky, vicino a Sebastopoli. Oltre ai quattro morti ci sono anche quattro feriti, di cui uno sarebbe un militare.

I tre civili uccisi nel villaggio sono due uomini di 59 e 71 anni e una donna di 64 anni. Le vittime dell’attacco stanno ricevendo cure mediche d’urgenza. I medici sono impegnati a soccorrere i feriti.

Sul posto sono presenti i servizi di emergenza, gli esperti forensi e gli investigatori. Si stanno accertando tutte le cause e le circostanze dell’incidente, ha aggiunto il governatore di Sebastopoli.