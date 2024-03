Soletta: corteo di protesta dei contadini per le vie del centro

2 minuti

(Keystone-ATS) In un corteo di protesta svoltosi questa nel centro storico di Soletta, i contadini hanno richiamato l’attenzione sulle sfide della loro professione.

Secondo le stime del gruppo organizzatore “Landwirtschaft verzaubert”, circa 200 persone hanno preso parte alla sfilata attraverso la città, molte delle quali vestite con camicie con la stella alpina o costumi tradizionali e munite di campanacci e candele.

L’organizzatore Markus Dietschi ha descritto la manifestazione come un “evento pacifico”. Vi hanno partecipato molte più persone di quelle annunciatesi, tra cui parecchie famiglie. Il rumore di fondo ricordava una sfilata alpina e diversi passanti hanno applaudito spontaneamente.

L’evento non aveva lo scopo di spaventare la gente, ma di attirare l’attenzione sulla difficile situazione dell’agricoltura, ha dichiarato Dietschi all’agenzia Keystone-ATS.

L’Unione dei contadini di Soletta ha sostenuto l’azione. Il gruppo “Landwirtschaft verzaubert” ha affermato che non sono solo gli agricoltori dei Paesi dell’UE a dover lottare per il proprio sostentamento, ma che anche l’agricoltura svizzera sta affrontando molte sfide.

Si è voluto evitare a tutti i costi manifestazioni come quelle di altri Paesi, che portano a scontri e blocchi. È così che è nata l’idea di un corteo con campanacci e candele luminose.

Secondo gli organizzatori, in Svizzera c’è una forte necessità di agire per quanto riguarda i bassi prezzi alla produzione. Non è accettabile che l’aumento dei costi venga semplicemente scaricato sui prezzi al consumo, mentre i grandi distributori ottengono risultati record.