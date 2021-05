Soletta: in pochi a manifestazione contro misure anti-Covid

Misure anti-Covid: pochi i partecipanti alla manifestazione non autorizzata nel centro storico di Soletta. KEYSTONE/PETER KLAUNZER sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 maggio 2021 - 16:26

(Keystone-ATS)

Ha riunito poche persone la manifestazione non autorizzata degli oppositori alle misure anti-Covid prevista oggi a Soletta. La polizia ha approntato un importante dispositivo e nel pomeriggio ha accerchiato e controllato un manipolo di manifestanti.

Sulla piazza del mercato, chiusa al pubblico per l'occasione, si sono udite singole persone urlare "Liberté", ha constatato un reporter di Keystone-ATS sul posto. La polizia ha invitato i passanti a deviare su altre strade del centro storico.

Le forze dell'ordine avevano già avvertito martedì scorso i manifestanti che avrebbero dovuto aspettarsi misure di polizia come fermi o allontanamenti e, a seconda della situazione, conseguenze penali come multe o denunce. Mercoledì anche le autorità cittadine hanno esortato i vari gruppi a non recarsi a Soletta.

L'associazione "Stiller Protest" (Protesta silenziosa), che si è vista rifiutare l'autorizzazione per la manifestazione, ha nel frattempo cancellato dal suo sito web l'appello a riunirsi a Soletta.

La stessa organizzazione ha già tenuto manifestazioni analoghe in diverse città svizzere. L'ultima - autorizzata dalle autorità a condizione che i partecipanti indossassero le mascherine - si è tenuta sabato scorso a Neuchâtel ed ha riunito fra le 4000 e le 5000 persone.

Anche se vietate, altre manifestazioni di "Stiller Protest" hanno riunito nelle scorse settimane di volta in volta diverse migliaia di persone in particolare a Rapperswil-Jona (SG), Altdorf (UR), Liestal (BL), Coira e Aarau.