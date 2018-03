Solida crescita economica e nuovi posti di lavoro

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 febbraio 2007 14.47 09 febbraio 2007 - 14:47

L'industria elvetica approfitterà ancora della buona situazione congiunturale (Keystone)

L'economia svizzera continua a crescere e poggia su solide basi. È la conclusione alla quale giunge il più recente sondaggio del KOF, il centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo.

La crescita si riflette sull'andamento del mercato del lavoro. In quasi tutti i settori sono stati aumentati gli effettivi. E questa tendenza positiva continuerà anche nei prossimi mesi.

L'economia svizzera non ha perso vigore nel quarto trimestre dell'anno scorso e anche le prospettive per i prossimi mesi sono positive. Lo rivela il periodico sondaggio condotto in gennaio nei rami dell'industria, dell'edilizia e dei servizi dal centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo (KOF).



«Il sole splende praticamente ovunque», ha riassunto in una conferenza stampa Richard Etter del KOF. Per il prossimo futuro le aziende sono fiduciose sia per quanto riguarda la domanda che per la produzione.



Solo le imprese industriali orientate all'esportazione si aspettano un lieve calo della produzione.



Nel primo trimestre del 2007 vi è quindi da attendersi una crescita dell'economia elvetica superiore alla media, e anche il periodo aprile-giugno si prospetta favorevole. Secondo il rapporto del KOF si tratta di segnali positivi anche per il mercato del lavoro.



Nell'ultimo trimestre del 2006, la crescita è stata sostenuta da tutti i settori. Un po' ovunque – salvo nel commercio al dettaglio e nelle assicurazioni – è stato assunto più personale. In alcuni casi l'economia svizzera è stata confrontata ad una domanda addirittura superiore alle disponibilità tecniche e di personale.

Soddisfazione generale

Più della metà delle imprese di costruzione afferma di non vedere ostacoli al buon andamento degli affari. Questo grazie alla congiuntura e alla complicità della situazione meteorologica.



Anche nel commercio al dettaglio le cose dovrebbero continuare ad andare bene, soprattutto per i grandi distributori. In novembre, il numero globale dei clienti è stato superiore a quello registrato nel 2005.



La metà delle aziende attive nei settori alberghiero e della ristorazione ha indicato dei risultati in crescita per il quarto trimestre. Solo un quarto ha registrato un calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



La maggioranza delle banche giudica buono l'andamento degli affari, soprattutto per quanto riguarda la clientela svizzera. Anche il settore delle assicurazioni dà una valutazione positiva della situazione a gennaio, ritenuta migliore rispetto a quella verificatasi un anno prima.



swissinfo e agenzie

In breve Il Centro di ricerche congiunturali del Politecnico federale di Zurigo – KOF – pubblica una delle previsioni più autorevoli sull'andamento dell'economia svizzera.



Il suo barometro mensile indica il probabile sviluppo economico dei sei mesi successivi. Fine della finestrella

Link

Neuer Inhalt Horizontal Line