Il megaprogetto svizzero per il trasporto sotterraneo delle merci



Cargo sous terrain è un'iniziativa privata multimiliardaria per la costruzione di un sistema di gallerie sotterranee per il trasporto di merci in Svizzera. Ma l'entusiasmo per l'ambizioso progetto, pianificato da tempo, sembra essersi raffreddato. Il nostro breve video spiega a che punto è il progetto.

1 minuto

Michele Andina Il mio lavoro si concentra sulla realizzazione di video e podcast su argomenti scientifici e tecnologici. Sono specializzato nello sviluppo di formati video esplicativi per la visione mobile, mescolando stili di animazione e documentari. Ho studiato regia e animazione all'Università delle Arti di Zurigo e ho iniziato a lavorare come giornalista video presso SWI swissinfo.ch nel 2004. Da allora mi sono specializzato nella creazione di diversi stili di animazione per i nostri prodotti visivi. Simon Bradley

Sono un giornalista specializzato in clima e scienza/tecnologia. Mi interessano gli effetti del cambiamento climatico sulla vita quotidiana e le soluzioni scientifiche. Nato a Londra, ho la doppia cittadinanza svizzera e britannica. Dopo aver studiato lingue moderne e traduzione, mi sono formato come giornalista e sono entrato a far parte di swissinfo.ch nel 2006. Le mie lingue operative sono l'inglese, il tedesco, il francese e lo spagnolo. Altre lingue: 2 English en The Swiss mega-project to transport freight underground originale Di più The Swiss mega-project to transport freight underground

Português pt O megaprojeto para transportar cargas por debaixo da terra Di più O megaprojeto para transportar cargas por debaixo da terra

I lavori di costruzione avrebbero dovuto iniziare l’anno prossimo, in modo che il primo tratto tra Harkingen e Zurigo potesse essere in funzione entro il 2031. Ma le cose non sono andate secondo i piani e il progetto ha subito ritardi.

A cura di Veronica De Vore