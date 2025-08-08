Lusso superfluo o necessità climatica? Cinque domande sull’aria condizionata in Svizzera e nel mondo

Nel mondo ci sono oltre due miliardi e mezzo di climatizzatori. Pixabay

L’aria condizionata ci aiuta ad affrontare ondate di caldo sempre più intense e frequenti. Il boom dei climatizzatori domestici in Svizzera e nel mondo ha però un impatto sul clima e sul consumo di elettricità.

Luigi Jorio

In inverno, quando fa freddo, è normale accendere i termosifoni o mettere legna nel camino. Nessuno contesta la necessità di adeguare la temperatura nelle case, sebbene gli impianti di riscaldamento siano una fonte importante di emissioni di CO 2 Collegamento esterno. Tuttavia, quando il caldo si fa opprimente, garantire il comfort all’interno dei locali è una questione più dibattuta.

Con l’aumento delle canicole dovuto al cambiamento climatico, sempre più persone cercano refrigerio con l’aria condizionata. La domanda di climatizzatori cresce in modo esponenzialeCollegamento esterno in Asia e in Medio Oriente, ma anche in regioni più temperate in Svizzera e in Europa.

L’aria condizionata migliora la qualità del sonno durante le notti d’estate. Mantiene la concentrazione nelle scuole e la produttività negli uffici nei periodi di canicola. Può persino salvare delle vite: nel 2019, i climatizzatori hanno evitato quasi 200’000 decessi prematuri dovuti al caldo nel mondo, secondo un rapportoCollegamento esterno di Lancet Countdown.

>> Come rendere le estati meno soffocanti per chi risiede in città? Lo abbiamo chiesto a un esperto del Politecnico federale di Zurigo:

Tuttavia, l’aria condizionata è controversa a causa dei suoi impatti sul clima e sul consumo elevato di elettricità. È diventata sempre più un tema di scontro politico.

Il ricorso massiccio all’aria condizionata è una “pessima soluzione” perché aggrava la crisi climatica, ha affermato il Governo francese, reagendo alla recente proposta d’installare climatizzatori in tutti gli edifici pubbliciCollegamento esterno. Anche in Svizzera l’aria condizionata agita il mondo politicCollegamento esternoo e alcuni Cantoni ne limitano l’uso.

Lusso superfluo o necessità vitale di fronte all’aumento delle temperature? Le risposte a cinque interrogativi sull’aria condizionata.

Circa 20’000 climatizzatori split sono installati ogni anno in Svizzera (nell’immagine un’abitazione a Bienne, nel Canton berna). Keystone / Gaetan Bally

Quali sono gli impatti dell’aria condizionata sul clima?

Nei climatizzatori sono presenti dei gas refrigeranti, come gli idrofluorocarburi. Se rilasciati nell’atmosfera, questi gas contribuiscono all’effetto serra e quindi alla crisi climatica.

L’R-32, un gas sintetico usato da anni per la climatizzazione, ha un potenziale di riscaldamento di circa 675 volte superiore a quello del CO 2 . I gas refrigeranti possono fuoriuscire durate il funzionamento o lo smaltimento dei climatizzatori.

A queste emissioni dirette si sommano quelle indirette legate al consumo di elettricità.

Oltre la metà dell’elettricità nel mondo proviene da fonti fossili (carbone e gas) che rilasciano grandi quantità di CO 2 . Complessivamente, i climatizzatori sono responsabili di oltre il 3% delle emissioni di gas serra nel mondoCollegamento esterno. L’impatto sul clima è simile a quello dell’aviazione.

“È possibile utilizzare un climatizzatore in casa propria e avere la coscienza pulita.” Stefan Reimann, Empa

Trattati internazionali come l’Emendamento di Kigali al Protocollo di Montreal mirano a ridurre il consumo di idrofluorocarburi. Le alternative più sostenibili sono gas con un impatto minore sullo strato di ozono e sul clima. I climatizzatori di nuova generazione usano gas quali il butano o il propano, che seppur infiammabili hanno un effetto minore sul riscaldamento globale.

“Oggi, se si usa un refrigerante di questo tipo, è possibile utilizzare un climatizzatore in casa propria e avere la coscienza pulita”, sostiene Stefan Reimann del Laboratorio federale svizzero di prova dei materiali e di ricerca (Empa), citato dal Tages-AnzeigerCollegamento esterno.

I climatizzatori, inclusi i nuovi modelli, hanno però un effetto sul clima locale. Il calore che rilasciano all’esterno contribuisce a riscaldare l’ambiente circostante, aggravando il fenomeno delle isole di calore in città.

Quanta elettricità ci vuole per far funzionare i climatizzatori nel mondo?

Un climatizzatore domestico utilizza tra i 3 i 7 kilowattora di elettricità al giorno. È cinque volte il consumo di un ciclo di lavaggio di una moderna lavastoviglie, afferma Cordin Arpagaus, ricercatore della Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale.

Raffreddare artificialmente gli spazi consuma il 7% dell’elettricità a livello mondiale (dato del 2022), secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (AIE). Rispetto al 2000, il consumo elettrico dei sistemi ad aria condizionata, e in misura minore dei ventilatori, è più che raddoppiato.

Contenuto esterno

Il consumo mondiale di elettricità per l’aria condizionata triplicherà entro il 2050, prevede l’AIECollegamento esterno. In futuro, i climatizzatori nel mondo utilizzeranno tanta elettricità quanta quella consumata dalla Cina in tutto il 2018.

Molte persone acquistano dei climatizzatori portatili. Si installano facilmente e costano meno di quelli fissi (o split). Tuttavia, consumano più elettricità per ottenere lo stesso effetto di raffreddamento.

Il timore è che il boom dei climatizzatori possa sovraccaricare la rete elettrica. Il rischio di un blackout non è escluso, come dimostrano gli episodi verificatisi a inizio luglio a Firenze, Bergamo e in altre città italianeCollegamento esterno.

Ma in determinate situazioni, i climatizzatori potrebbero anche contribuire alla stabilità della rete.

Un progetto pilotaCollegamento esterno ha sperimentato il controllo a distanza dei climatizzatori in un gruppo di abitazioni private nella città di Austin, negli Stati Uniti. Tra il 2019 e il 2023, ricercatori e ricercatrici hanno regolato il funzionamento degli apparecchi domestici in base allo stato della rete elettrica. Ad esempio, ne hanno ridotto l’attività nei momenti di maggior domanda di corrente.

“I climatizzatori potrebbero svolgere un ruolo significativo nell’aumentare la flessibilità della rete. E questo senza compromettere il comfort nelle case”, sostiene Johanna Mathieu, professoressa di elettrotecnica e informatica all’Università del Michigan. La temperatura interna è variata di meno di un grado Celsius (1,6 gradi Fahrenheit) rispetto a quella impostata dalle persone residenti.

Quali Paesi hanno il maggior numero di climatizzatori?

Nel mondo sono in funzione oltre due miliardi e mezzo di climatizzatori, secondo le stime dell’AIE. La maggior parte si trova negli Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud e soprattutto in Cina, dove la diffusione dell’aria condizionata è esplosa dal 2010.

Circa un’abitazione su tre nel mondo (36%) è dotata di un sistema ad aria condizionata, secondo l’AIE. La quota dovrebbe salire al 60% nel 2050.

L’incremento sarà particolarmente marcato in India, dove il numero di questi apparecchi dovrebbe decuplicare nei prossimi dieci anni. Anche Messico, Brasile e Medio Oriente registreranno una forte crescita, mentre l’evoluzione in Europa sarà più contenuta.

Contenuto esterno

La domanda di aria condizionata è destinata ad aumentare non solo a causa del cambiamento climatico, ma anche della progressione dei redditi, affermaCollegamento esterno Hannah Ritchie, data scientist e ricercatrice del Programma per lo sviluppo globale dell’Università di Oxford.

Se le persone che vivono in Paesi estremamente caldi come l’India o l’Indonesia potessero permettersi un climatizzatore, lo avrebbero già, dice Ritchie. “Questo accadrà nei prossimi decenni con l’aumento dei redditi in molti Paesi a basso e medio reddito.”

Negli Stati Uniti, circa il 90% delle abitazioni dispone di un climatizzatore. La proporzione nell’Unione Europea era invece del 20% nel 2019, con percentuali più elevate in Italia, Grecia e Spagna (tra il 50 e il 60%), secondo i dati più aggiornatiCollegamento esterno dell’Agenzia europea dell’ambiente.

Contenuto esterno

Per quanto riguarda la Svizzera, non esistono cifre ufficiali. Si stima che solo il 5% delle abitazioni sia dotato di aria condizionata.

Perché le abitazioni con aria condizionata in Svizzera sono rare?

La risposta più immediata è perché i climatizzatori non sono essenziali. In Svizzera, le estati non sono così torride e le temperature non così estreme come nei Paesi mediterranei o del Medio Oriente.

Ma le ondate di caldo tendono a essere più frequenti e prolungate anche in Svizzera, uno dei Paesi più colpiti dal cambiamento climatico. Il bisogno di rinfrescare le abitazioni cresce e i climatizzatori portatili vanno a ruba: lo scorso giugno il negozio online svizzero Galaxus ha venduto il triplo di apparecchi rispetto al giugno 2024.

>> Lo sciglimento dei ghiacciai è una delle ragioni per cui la temperatura in Svizzera aumenta più che altrove:

Aumentano anche le vendite dei climatizzatori fissi, seppure molto più lentamente. Ogni anno sono installati circa 20’000 apparecchi di questo tipo nelle abitazioni e negli uffici.

Contrariamente ai modelli portatili, i climatizzatori split devono soddisfare dei requisiti energetici ed edilizi. Attualmente, le autorità cantonali autorizzano solo quelli con una potenza massima di 12 watt per metro quadrato.

Le limitazioni possono essere anche più severe. A Zurigo, chi vuole un sistema di questo tipo deve dapprima isolare adeguatamente i locali e avere un dispositivo di protezione dai raggi del sole (ad esempio delle tapparelle automatiche). Nel Canton Friburgo, solo chi ha dei pannelli fotovoltaici sul tetto può installare un condizionatore fisso.

Per Marco von Wyl, direttore dell’Associazione svizzera dei produttori e fornitori di sistemi di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione, la limitazione della potenza di raffreddamento è l’ostacolo principale della loro installazione in Svizzera. Molti edifici esistenti, dice, sono tagliati fuori.

Quali sono le alternative all’aria condizionata?

Per rimanere al fresco senza ricorrere all’aria condizionata, è fondamentale impedire ai raggi solari di penetrare all’interno degli edifici, soprattutto attraverso le finestre. Tapparelle esterne, tende parasole e persiane bianche offrono una protezione efficace.

Per Jean-Christophe Hadorn, ricercatore e consulente energetico, il futuro è nei ventilatori. In media consumano 20 volte meno elettricità rispetto ai climatizzatori e offrono comunque un certo sollievo. “Presto troveremo ventilatori in tutte le case”, dice.

A livello urbano, la vegetazione, la presenza di specchi d’acqua e una maggiore permeabilità del suolo contribuiscono a ridurre la temperatura ambiente, e di conseguenza negli edifici. Alcune città, come Ginevra, utilizzano l’acqua del lago per raffreddare gli edifici tramite una rete di tubature sotterranee.

L’aria condizionata non è una soluzione miracolosa. Ma dobbiamo accettare il fatto che la domanda di raffreddamento crescerà, afferma Hannah Ritchie. L’aria condizionata deve essere integrata con altre soluzioni che rendano città ed edifici più freschi, dice. “Soprattutto se vogliamo proteggere chi lavora all’aperto e le persone più povere che non possono permettersela.”

A cura di Gabe Bullard/vm