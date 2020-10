Sommaruga, governo dovrà decidere altre misure

La presidente della Confederazione ha voluto visitare l'Inselspital. KEYSTONE/ANTHONY ANEX sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 ottobre 2020 - 14:30

(Keystone-ATS)

Nuovi provvedimenti in vista a livello nazionale contro la pandemia. "Il Consiglio federale dovrà decidere ulteriori misure", ha affermato la presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga in occasione di una visita odierna all'Inselspital di Berna.

"Sarà chiamato a decidere molto presto", ha aggiunto.

La responsabile del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha voluto informarsi personalmente dell'attività del nosocomio universitario in relazione al Covid-19.

"In ospedale si vede quanto sia importante lavorare insieme per ridurre i contagi", ha detto Sommaruga a Keystone-SDA. Se non ci fossero abbastanza letti negli ospedali e nelle unità di terapia intensiva, il virus diventerebbe pericoloso. "Pericoloso per tutti noi", ha sottolineato.

Sommaruga ha detto di aver incontrato all'Inselspital persone molto impegnate che stanno facendo tutto il possibile per assicurare il funzionamento del sistema sanitario. "Ma devono poter contare su una diminuzione del numero dei casi: ne abbiamo bisogno tutti".