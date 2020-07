Sommaruga nel Donbass, area conflitto Ucraina

La presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga assieme al suo omologo ucraino Volodymyr Zelenskyy KEYSTONE/EPA/SERGEY DOLZHENKO sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 luglio 2020 - 13:36

(SDA-ATS)

La presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga si è recata oggi nella regione del Donbass, in Ucraina orientale, un'area in cui imperversa un conflitto dal 2014.

A nome della Svizzera, la consigliera federale ha portato beni destinati all'aiuto umanitario, tra i quali prodotti chimici per il trattamento delle acque nella stazione di pompaggio di Voda Donbasu.

Questa struttura è sostenuta da Berna. Fornisce acqua a quasi quattro milioni di persone su entrambi i lati della linea di contatto ed è un punto di passaggio per la popolazione civile, ha indicato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Quella guidata dalla consigliera federale è la dodicesima operazione di trasporto umanitario condotta dalla Svizzera nella regione del Donbass dal 2015. La popolazione del Paese soffre doppiamente, per la crisi del coronavirus e per il conflitto, ha twittato Sommaruga: "La Svizzera contribuisce ad alleviare la sofferenza."

Nel terzo giorno della sua visita di Stato in Ucraina, la presidente della Confederazione si è inoltre informata presso autorità locali ed esperti in materia di aiuti umanitari e sviluppo sull'attuale situazione nell'est del Paese.

Martedì Sommaruga è stata ricevuta dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. I due capi di Stato hanno sottolineato la buona cooperazione e il potenziale di sviluppo in materia di scambi economici. In primavera è stato lanciato un programma di per sostenere Kiev nella risoluzione pacifica del conflitto.