Sondaggio, Trump davanti a Biden in 5 su 6 stati in bilico

1 minuto

(Keystone-ATS) Donald Trump è davanti a Joe Biden in cinque su sei stati in bilico tra gli elettori registrati.

E’ quanto emerge da uno dei sondaggi del New York Times/Siena Poll, che mostra anche un’erosione del sostegno al presidente tra i giovani e gli elettori non bianchi, scontenti per l’economia e la guerra a Gaza.

Il duello appare più serrato tra i probabili elettori, dove il tycoon resta in testa sempre in cinque stati ma il presidente è in vantaggio in Michigan, mentre resta indietro solo di poco in Wisconsin e Pennsylvania.