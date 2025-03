Sondaggio Kiev, la fiducia in Zelensky è cresciuta al 67%

L'indice di fiducia dei cittadini ucraini per il presidente Volodymyr Zelensky ha guadagnato 10 punti percentuali raggiungendo quota 67%, probabilmente per effetto del diverbio con Donald Trump e JD Vance alla Casa Bianca il 28 febbraio.

(Keystone-ATS) Lo rileva l’ultimo sondaggio, condotto fra il 14 febbraio e il 4 marzo, dall’Istituto di Sociologia di Kiev (Kiis), secondo quanto si legge sul sito dello stesso istituto.

In base all’ultimo rilevamento, se il 67% ha fiducia nel presidente, seppure non rieletto lo scorso anno a causa della legge marziale, gli ucraini che di lui invece danno un giudizio negativo sono il 29% oltre a un 4% che non si esprime, con un divario del 20% fra chi si fida e chi no. Al 4 di febbraio la fiducia era attestata al 57%, la sfiducia al 37%, gli incerti al 6%, mentre il 24 dicembre le opinioni erano rispettivamente del 52%, 39% e 9%.

La fiducia in Zelensky, scrive il Kiis, “è leggermente inferiore nell’Ucraina orientale”, dove i giudizi positivi sono del 60% e quelli negativi del 36%. Nelle altre regioni dell’ovest, del centro e del sud il tasso di fiducia è del 66%, con punte del 69%, quello di sfiducia fra il 28% e il 30%, al netto degli incerti.