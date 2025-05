Sonova annuncia risultati annuali e cambio del Ceo

Keystone-SDA

Sonova ha raggiunto i propri obiettivi di fatturato e utile nell'esercizio 2024/25, conclusosi a fine marzo.

3 minuti

(Keystone-ATS) Lo ha comunicato oggi lo stesso produttore di apparecchi acustici, aggiungendo che gli azionisti riceveranno un dividendo più alto e che il Ceo Arnd Kaldowski sarà sostituito in ottobre da un francese, Eric Bernard.

I ricavi sono aumentati del 6,6% a 3,87 miliardi di franchi, con un incremento del 7,6% in valuta locale, indica nella nota dove si precisa che Sonova ha guadagnato quote di mercato in tutte le sue attività nella seconda metà dell’anno, grazie al lancio di prodotti e ai miglioramenti nella distribuzione commerciale.

Il risultato operativo Ebita rettificato è stato di 807,8 milioni di franchi, in crescita del 4,7% o del 7,4% in valuta locale. Tuttavia, il margine Ebita rettificato è sceso di 0,4 punti percentuali, attestandosi al 20,9%. L’utile netto è sceso di oltre il 10%, attestandosi a 547 milioni di franchi.

Il Consiglio di amministrazione propone comunque un dividendo di 4,40 franchi per azione, aumentato di 10 centesimi.

Il Ceo uscente Kaldowski è soddisfatto delle cifre raggiunte. Sonova ha ottenuto una solida performance complessiva, si legge nel comunicato. “Sulla base del solido slancio delle vendite e delle misure adottate per aumentare la produttività e migliorare la nostra struttura dei costi, abbiamo iniziato il nuovo esercizio finanziario da una posizione di forza e siamo ben preparati ad affrontare le sfide derivanti dalle incertezze dell’attuale contesto macroeconomico”, indica citato nella nota.

Le cifre pubblicate da Sonova sono globalmente superiori alla media delle previsioni degli analisti interpellati dall’agenzia AWP, ad eccezione dell’Ebita rettificato e del relativo margine, previsti rispettivamente a 810 milioni di franchi e al 21,1%.

Per l’esercizio 2025/26, la direzione prevede una crescita delle vendite tra il 5 e il 9% e un margine Ebita depurato degli effetti eccezionali tra il 14 e il 18% (a tassi di cambio costanti).

Sulla base dei tassi di cambio di maggio, Sonova prevede una riduzione del fatturato di circa 4 punti percentuali a causa delle fluttuazioni valutarie, con un impatto negativo sull’Ebita rettificato stimato tra i 5 e i 6 punti percentuali.

A settembre inizierà un nuovo capitolo per il gruppo di Stäfa: il Ceo Arnd Kaldowski lascerà l’azienda per motivi personali dopo circa otto anni di incarico. Da ottobre sarà sostituito da Eric Bernard, dopo una fase di transizione di tre mesi. Il futuro Ceo ha diretto l’azienda danese WS Audiology dal 2009 al 2014. Secondo il comunicato, Arnd Kaldowski rimarrà a disposizione come consulente fino a giugno 2026.