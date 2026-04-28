Sospetta corruzione: arrestato un dipendente Fedpol

Una talpa nella polizia federale. Keystone-SDA

Nell'ambito di un'operazione contro la criminalità organizzata sono state arrestate sei persone, tra cui un dipendente dell'Ufficio federale di polizia (Fedpol). L'uomo è accusato, tra le altre cose, di corruzione passiva e violazione del segreto d'ufficio.

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(Keystone-ATS) Durante l’operazione, condotta in collaborazione in particolare con le polizie dei cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia, nonché con le autorità partner in Francia e Germania, sono state fermate sei persone, indica oggi il Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Sono state inoltre effettuate dodici perquisizioni domiciliari nei cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna, come pure all’estero.

L’MPC sospetta gli imputati di sostegno a un’organizzazione criminale e di gravi infrazioni alla Legge sugli stupefacenti. Gli arresti sono avvenuti nell’ambito di un procedimento penale della Procura federale e di indagini della Polizia giudiziaria federale (PGF).

Tra gli arrestati figura un dipendente del Servizio federale di sicurezza, che fa capo a Fedpol. Nei suoi confronti si indaga inoltre per sospetta corruzione passiva, violazione del segreto d’ufficio e favoreggiamento. L’uomo avrebbe trasmesso in cambio di denaro informazioni riservate ad almeno un’altra persona indagata nel presente procedimento. Anche la persona destinataria delle informazioni è stata arrestata. È sospettata, tra l’altro, di aver corrotto un pubblico ufficiale svizzero.

Poco dopo l’invio del comunicato da parte del Ministero pubblico della Confederazione, anche Fedpol ha pubblicato una nota. In essa si legge che, nel corso di un procedimento contro la criminalità organizzata, la PGF si è imbattuta in anomalie riguardanti il dipendente di Fedpol, segnalandole al MPC.

“Fedpol si impegna al massimo per fare luce su questa condotta scorretta, presumibilmente grave, e sui retroscena in modo rapido, esaustivo e completo”, recita il comunicato. Sulla base di questa analisi, Fedpol valuterà e, se necessario, introdurrà ulteriori misure interne di prevenzione e controllo.

Il caso dimostra che la criminalità organizzata può infiltrarsi nelle strutture legali anche in Svizzera, comprese quelle statali, mettendo così in pericolo lo Stato di diritto. I rischi sono noti e sono già stati sanciti nella strategia svizzera di lotta alla criminalità organizzata di fine 2025.

Oltre al comunicato stampa, oggi Fedpol ha pubblicato anche una video-dichiarazione della direttrice Eva Wildi-Cortés: la dirigente afferma che l’arresto dell’uomo di Fedpol colpisce profondamente tutto l’ufficio e lei stessa. Si tratta di presunte gravi violazioni degli obblighi legali e di servizio. L’uomo arrestato oggi è stato immediatamente sospeso dalle sue funzioni.