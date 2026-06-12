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SpaceX conferma l’IPO dei record, attesa per lo sbarco al Nasdaq

Keystone-SDA

SpaceX ha confermato che venderà 555 milioni di azioni a 135 dollari l'una nella sua nitial public offering con la quale sbarca al Nasdaq con il ticker Spcx.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) A queste cifre la società di Elon Musk raccoglie 75 miliardi di dollari a una valutazione di 1.770 miliardi, divenendo l’IPO più grande di sempre.

Nella mattinata (ora di New York) una cerimonia è prevista a Times Square, presso la sede del Nasdaq, la borsa valori elettronica che ospita SpaceX, la quale non ha specificato quali dirigenti dell’azienda saranno presenti.

La quotazione di SpaceX non solo ha il potenziale di consolidare la ricchezza di Elon Musk ma renderà milionari 4’400 dei suoi dipendenti, 400 dei quali guadagneranno più di 100 miliardi di dollari grazie alle azioni ricevute come compenso.

Per Musk quindi un nuovo traguardo storico e, soprattutto, un prezioso regalo di compleanno. Il 28 giugno il patron di Tesla spegnerà le sue prime 55 candeline, e potrebbe farlo da primo “trilionario” della storia.

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